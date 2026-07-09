«¡Hay riesgo de fuga real!» El abogado de Hazte Oír desmonta las mentiras de la factoría Moncloa

Javier María Pérez Roldán (abogado de Hazte Oír) desmiente que la decisión de dejar a Begoña Gómez sin pasaporte para viajar a la Cumbre de la OTAN en Turquía, la haya tomado un juez «facha» y confirma el riesgo real de fuga de la imputada, equiparando su situación con los precedentes históricos de Puigdemont o Roldán.

Lo hace en ‘La Retaguardia’ de Periodista Digital, con Eurico Campano y merece mucho la pena escuchar a uno de los letrados que más sabe de los juicios de la mujer del presidente, tanto en cuanto su organización es parte de la acusación popular contra ella.

Criterios jurídicos por encima de posiciones ideológicas

El riesgo de fuga en Turquía es evidentemente mucho más manifiesto porque no pertenece a nuestro entorno jurídico ni tiene las mismas garantías procesales, mientras que Gran Bretaña, aunque no esté en la Unión Europea, pertenece a nuestro entorno jurídico. Esta diferencia fundamental explica por qué el juez ha permitido el viaje a Londres pero no a Ankara.

Se tiende a dividir España entre jueces conservadores y jueces progresistas. Si atendemos a esa división, el juez que ha acordado esta medida no es de los conservadores y, sin embargo, la ha acordado. Esto señala que los jueces, con carácter general, juzgan en función de criterios jurídicos, no de criterios políticos.

La resolución resulta muy adecuada porque ha ponderado las circunstancias. Una circunstancia que no aparece en el auto, pero que hay que tener en cuenta, es que no hay todavía sentencia firme de condena. Estas son unas medidas cautelares, y si la condena no debe afectar más que al condenado (no, por ejemplo, a sus hijos), mucho menos deben afectar las cautelares. La hija, lógicamente, puede tener la ilusión o el gusto de que su madre estuviera presente en su boda.

Precedentes de fugas en España

Aunque el riesgo de fuga sea menor en Reino Unido, existe. Tenemos ejemplos recientes como el caso de Puigdemont, que se fugó a pesar de tener escolta, o Roldán, el director de la Guardia Civil que también huyó. El juez tiene que garantizar que esta señora esté a disposición de la justicia para cuando se señale su eventual juicio.

Hay que recordar que Begoña Gómez había sometido a un «chuleo» al juez Peinado al no entregar el pasaporte que le tenía pedido durante siete u ocho meses. Al final se lo retuvo prácticamente por la fuerza, como no lo entregaba de grado.

La Fiscalía está actuando prácticamente como una defensa bis de Begoña Gómez, mientras que las acusaciones, todas las partes personadas, coincidían en sus peticiones. Algunas acusaciones pedían que se le prohibiera viajar no solamente a Ankara, sino también a Londres. Sin embargo, el sentido final de la decisión del juez ha sido permitir el viaje a Londres y vetar el de Turquía, por ser evidentemente un espacio muchísimo más peligroso desde el punto de vista del riesgo de fuga.