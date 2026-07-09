Trump amenaza con cortar el comercio con España y prohibir visitar el país

El desprecio como política exterior

«Los españoles son un gran pueblo», repite Donald Trump con la misma convicción con la que firma decretos. Pero las palabras suenan huecas cuando el presidente estadounidense acaba de calificar a España como «un aliado terrible, un caso perdido» y ha ordenado en plena rueda de prensa al secretario del Tesoro que corte de inmediato el comercio con el país. «Incluso dejaré de visitar el país», ha añadido, como si se tratara de una amenaza y no de un alivio diplomático.

A Trump le importa una mierda España, como le importan una mierda los marroquíes, los israelíes, los iraníes o los rusos. Incluso su tradicional aliado británico parece haber caído en la lista de despreciados. A este hombre solo le importa él, él, él, él y después nadie. Ni siquiera Melania, a la que probablemente considere una inmigrante legal a la que han dado papeles gracias a su magnanimidad.

La diversificación del agravio

Últimamente ha diversificado su lista de agraviados. Ha cogido manía especialmente a Giorgia Meloni, la presidenta italiana que tuvo la osadía de responderle con dignidad cuando él insinuó que se había hecho una foto con ella prácticamente por lástima. «A Italia no la humilla nadie», le espetó la mandataria transalpina, recordándole que cuando insultas a la presidenta legítima de un país estás insultando a sesenta y tantos millones de habitantes.

Desprecia a los franceses, desprecia a los británicos (que no digo yo que por ahí vaya del todo desencaminado), pero desprecia a todo el mundo. Ya ni puntuamos en la lista de agraviados y despreciados. Tanto desprecia a Sánchez que ya ni lo cita, ni hace referencia a él. Ni siquiera dice Pamplona últimamente.

El pelocheto y su equilibrio psicosomático

Cada día o cada semana se tiñe el pelo de una forma distinta, dentro de ese equilibrio psicológico y psicosomático que parece caracterizar al personaje. Del amarillo al naranja, del naranja al panocho, el pelocheto va cambiando de tonalidad como va cambiando de enemigo.

Este no es un dictador, porque le han votado 77 u 78 millones de norteamericanos. Pero actúa como si lo fuera, ordenando en nombre de la OTAN, cortando relaciones comerciales desde un atril, convirtiendo la política exterior en un espectáculo de rencores personales. Vamos a ver ahora el bofetón que se pega en las midterms.

Mientras tanto, la respuesta parece clara: «Tanta paz te dé Dios como descanso nos dejes». Y quizá sea momento de dejar de comer Cheetos fritos, Burger King, McDonald’s y toda esa basura. Solo producto nacional o europeo como mucho. Y cuscús, por joder.