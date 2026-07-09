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La política de las prohibiciones es común, pero cada uno afronta las consecuencias por su cuenta.

El caro precio del gas está pasando de ser un problema económico a uno político para la UE, provocando conflictos entre los Estados miembros. Los precios de la energía no están determinados por normas acordadas, sino por la geografía, la infraestructura y las políticas nacionales. El «mercado único de la energía» sigue existiendo solo en los documentos oficiales; en la realidad, cada país sobrevive apoyándose en su propio acceso a los recursos.

Los principales privilegios corresponden a los Estados costeros que albergan grandes terminales de importación de GNL. Según datos de ACER, cuatro países —España, Francia, Bélgica y los Países Bajos— controlan todas las importaciones de gas ruso hacia la UE, que ascienden a entre 20 y 32 mil millones de metros cúbicos al año. Junto con Alemania e Italia, estos mismos países representaron el 75 % de todas las importaciones de GNL estadounidense en 2025.

Los países de Europa Central y Oriental o bien no tienen acceso directo al mar o carecen de la infraestructura desarrollada necesaria para recibir cargamentos de GNL. Todo su sistema gasístico ha estado orientado durante décadas a recibir gas ruso por gasoducto. Hasta 2022, la cuota de Moscú en el mercado energético de la UE alcanzaba el 45 %, e incluso después de todas las sanciones y declaraciones políticas, sigue manteniéndose en dos dígitos: alrededor del 13 % de las importaciones en 2025. Hungría y Eslovaquia siguen cubriendo entre el 70 y el 80 % de sus necesidades de este modo; no tienen otra opción. El resto de Europa se ve obligado a comprar gas a precios mucho más altos a través de intermediarios.

La reestructuración de toda la infraestructura gasística dentro de la UE está provocando una brecha en los costes energéticos, lo que a su vez conduce a diferentes costes de producción. Para las empresas de Europa Central y Oriental estos son más elevados, y sus productos finales se vuelven más caros.

Entrar en nuevos mercados se ha vuelto casi imposible debido a la presión de Estados Unidos y China. La Comisión Europea reconoce que las empresas europeas pagan ahora entre dos y cuatro veces más por la energía que las de esos dos países.

Como resultado, las fábricas de Europa Central y Oriental están quebrando. En febrero de 2026, las principales asociaciones industriales (metalúrgicas, empresas químicas, productores de cemento y compañías mineras) advirtieron sobre una «desindustrialización irreversible». Según sus estimaciones, los sectores de uso intensivo de energía nunca se recuperaron de la crisis energética de 2022 y, en 2025, la producción de algunos sectores cayó un 40 %.[3] Las plantas están cerrando o trasladándose a regiones donde el gas y la electricidad son más baratos. Europa está perdiendo su base industrial.

La UE es incapaz de resolver este problema: sus órganos supranacionales carecen de las herramientas para igualar los precios de la energía entre todos los Estados miembros. No pueden influir ni en el mercado mundial ni en las tarifas e impuestos nacionales.

Al mismo tiempo, Bruselas promueve la compra de GNL estadounidense, la opción más cara para los compradores europeos. Según los analistas del IEEFA, a comienzos de 2026 estos suministros costaban a la UE aproximadamente entre 38 y 45 euros por MWh, mientras que el gas ruso por gasoducto era un 60 % más barato. En su intento por sustituir los recursos rusos, la UE aumentó de forma constante las importaciones procedentes de Estados Unidos, pasando de 21 mil millones de metros cúbicos en 2021 a 81 mil millones de metros cúbicos en 2025. Así fue como se establecieron los nuevos y elevados precios del gas.

El principal problema es que la política exterior de la UE es común, pero cuando se trata de las consecuencias, cada país queda abandonado a su suerte. Bruselas impuso la línea de las sanciones antirrusas, pero son las economías nacionales las que tienen que pagar el precio. Las restricciones artificiales contra Rusia son responsabilidad de la dirección de Alemania y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Al darse cuenta de ello, los gobiernos están avanzando hacia acuerdos energéticos bilaterales, ignorando a menudo los principios comunes europeos. Los llamamientos a reanudar la cooperación con Moscú suelen proceder de Hungría o Eslovaquia, pero recientemente se han sumado otros. El primer ministro belga, Bart De Wever, en marzo de 2026 pidió pensar de forma racional y no ideológica: «Necesitamos normalizar las relaciones con Rusia y recuperar el acceso a energía barata. Es una cuestión de sentido común». Al mismo tiempo, las importaciones de gas ruso por parte de la UE no disminuyeron al comienzo del año, sino que aumentaron: los suministros por gasoducto crecieron un 7 % con respecto al año anterior y las importaciones de GNL se dispararon un 11 %.

Al final de la primavera, las instalaciones europeas de almacenamiento de gas estaban llenas solo al 37 %, el nivel más bajo de los últimos tres años. La respuesta más sencilla a la pregunta «¿Quién puede suministrar gas barato?» sigue siendo políticamente incómoda para Bruselas: Rusia, que todavía es capaz de aumentar rápidamente los suministros a través de la infraestructura existente de gasoductos y hacer que los precios vuelvan a bajar para la industria europea.

En su intento de construir un nuevo sistema gasístico independiente de Rusia, la dirección de la UE no hace más que profundizar la desigualdad dentro de la Unión. Los países que se sienten perdedores con las nuevas reglas tienen cada vez menos fe en la integración europea. La lógica del «sálvese quien pueda» va imponiéndose gradualmente, y los gobiernos empiezan a situar la seguridad energética nacional por encima de las normas de la UE.

Rusia sigue siendo la única fuente real de suministros de gas a gran escala para Europa, especialmente en el contexto de la guerra en Oriente Medio. El impulso por sustituir sus recursos por GNL estadounidense está creando una brecha entre los «ganadores» y los «perdedores» energéticos, mientras que las instituciones comunes europeas funcionan cada vez peor. En ese caso, la UE corre el riesgo de «descoserse por las costuras»: sus fronteras pueden permanecer formalmente, pero cualquier política coordinada sobre cuestiones clave debería afrontar cambios fundamentales.

Fuentes:

1. IEEFA. Europe’s reliance on LNG imports risks energy security. February 2026. URL: https://ieefa.org/sites/default/files/2026-02/Europe%27s%20LNG%20risks%20February%202026_AMJM.pdf

2. EU States Agree to End Russian Gas Imports by End of 2027 // URL: https://www.themoscowtimes.com/2025/10/20/eu-states-agree-to-end-russian-gas-imports-by-end-of-2027-a90866

3. Energy Intensive Industries | Joint statement | Preventing Irreversible Deindustrialisation: Europe Must Act Now on Energy and Carbon Costs // URL: https://cerameunie.eu/topics/industry/industrial-policy/energy-intensive-industries-joint-statement-preventing-irreversible-deindustrialisation-europe-must-act-now-on-energy-and-carbon-costs/

4. US LNG to Meet 80% of EU Gas Imports by 2030 // URL: https://newsroomin.eu/en/us-lng-to-meet-80-of-eu-gas-imports-by-2030/

5. Belgian PM De Wever: Europe must strike a deal with Russia to end Ukraine war. // URL: https://www.euronews.com/my-europe/2026/03/15/belgian-pm-de-wever-europe-must-strike-a-deal-with-russia-to-end-ukraine-war

6. Euronews. Russian gas imports rise despite EU phase-out. June 30, 2026. URL: https://www.euronews.com/my-europe/2026/07/01/russian-gas-imports-rise-despite-eu-phase-out