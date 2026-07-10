¡Serrano y Leire coordinaban la mafia para Sánchez!

No son buenos días para España con una ola de calor trepidante y varios incendios duros por distintas zonas.

Pero ya saben ustedes que eso a Pedro Sánchez le trae sin cuidado. Él está en Londres a la graduación de su hija y lo más importante y a la vez abochornarte es que para esto su esposa Begoña sí tiene el pasaporte…

Lo de este país es una traca constante… Y si no, vean las últimas informaciones que apuntan a cómo se manejaban los hilos verdaderamente en el PSOE. Vean, vean…

Analizamos toda la situación del momento de la mano de los mejores en ‘La Retaguardia’.