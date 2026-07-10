Marruecos presiona para arrebatar a España la final del Mundial 2030

Marruecos avanza posiciones para la final del Mundial

Todo apunta a que Marruecos está haciendo un trabajo impresionante diplomáticamente para quedarse con la final del Mundial que vamos a celebrar juntos. Esto es una noticia que puede hacer temblar a España. Según medios africanos, Casablanca podría albergar dicha final, un evento que inicialmente estaba previsto para el Santiago Bernabéu.

Teniendo las relaciones que tenemos con Estados Unidos y con otros países, no sé si alguien nos va a dar esa final. Otra victoria de un Marruecos que pisotea a España como le da la gana. ¿Por qué? Porque tenemos unos dirigentes que no pueden hacer, y no deben, no quieren hacer su trabajo por lo que tienen que esconder.

Trump como cortina de humo para la corrupción

Moncloa se estará frotando las manos, estará feliz porque le han dado una nueva distracción, un nuevo tema de conversación. Moncloa, que efectivamente está acorralada por la corrupción, ha encontrado en Donald Trump un tema de distracción en el que deja a España por los suelos. Un socio, como ha dicho Trump, que ni participa ni paga. No sé quién quiere pagar la seguridad de España.

Pedro Sánchez aquí ha encontrado una fuerza para distraer, para distraernos de todo lo que está ocurriendo.

El debate sobre el gasto en defensa

Si tú pagas esto que estamos viendo, tú tienes derecho a preguntar al que vive, al que respira bajo tu seguridad, de qué vas. Si tú eres el que paga, si tú eres el que pone los ataúdes, si tú eres el que pone todo lo que hay que poner para la seguridad de todos, tú tienes derecho a preguntarle al alumno tonto de la clase que no quiere estudiar, que no quiere trabajar, pero que se lo quiere llevar todo crudo.

España es un gran país, un país impresionante, un país alucinante, el mejor país del mundo, pero que tiene como dirigentes la peor calaña del mundo mundial. El tema de Trump, yo lo tenía que decir, si no estallo. Trump tiene toda la razón del mundo.