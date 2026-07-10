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LA CAÍDA DE UN TENDIDO ELÉCTRICO, ENTRE LAS CAUSAS MÁS POSIBLES DEL TERRIBLE FUEGO

Tragedia en Almería: Mueren al menos 11 personas en un devastador incendio forestal en Los Gallardos

El presidente de la Junta de Andalucía y otras autoridades han expresado su consternación y han trasladado el pésame a las familias de las víctimas

Un bombero en plenas tareas de extinción del incendio en Los Gallardos.
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Al menos 11 personas perdieron la vida, y varias más resultaron heridas, algunas de gravedad, en uno de los incendios forestales más mortíferos registrados en Andalucía en los últimos años.

El fuego, declarado el jueves 9 de julio de 2026 por la tarde en el paraje cercano a Los Gallardos, en la provincia de Almería, se propagó con extrema rapidez debido a las condiciones de sequedad y viento, alcanzando zonas habitadas y obligando a evacuaciones de urgencia.

Según los primeros informes, varias víctimas fallecieron mientras intentaban huir en sus vehículos, que quedaron atrapados por el avance de las llamas. Algunos cuerpos fueron localizados en coches calcinados en las inmediaciones de Bédar, uno de los municipios afectados.

El balance provisional habla también de al menos seis heridos, entre ellos personas con quemaduras graves y afectadas por inhalación de humo.

El Plan Infoca y la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) activaron de inmediato un amplio dispositivo. Durante la noche trabajaron más de 150 efectivos terrestres, apoyados por autobombas, helicópteros y medios aéreos. El incendio se elevó a situación operativa 2 por su potencial y evolución, lo que implicó la coordinación de recursos extraordinarios. Las autoridades han confirmado evacuaciones en varias residencias y urbanizaciones cercanas.

El fuego afectó vegetación seca y avanzó hacia núcleos poblados, complicando las tareas de extinción y rescate.

El presidente de la Junta de Andalucía y otras autoridades han expresado su consternación y han trasladado el pésame a las familias de las víctimas. “Andalucía está de luto”, señalaron fuentes oficiales.

Los técnicos investigan el origen del incendio, que por el momento no ha sido determinado. Las altas temperaturas, la sequía prolongada y las condiciones meteorológicas de los últimos días han favorecido la rápida propagación, un escenario cada vez más frecuente en el Mediterráneo por el cambio climático.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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