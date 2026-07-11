Eduardo Inda retrata a ‘Capone Sánchez’ y la Ley del silencio que impone en el PSOE

El texto de Eduardo Inda, publicado en La Razón el 11 de julio de 2026, levanta su columna sobre una tesis contundente: el presidente del Gobierno se parece más de lo que parece al mítico gánster de Chicago. El título “Capone Sánchez” marca desde el arranque el tono de una pieza que mezcla memoria criminal, crítica política y una metáfora extendida sobre el uso del poder. Desde esta base, el autor despliega un relato en el que la historia de la mafia sirve de marco para leer la España de Pedro Sánchez.

En “Capone Sánchez”, Inda inicia su análisis fijando el personaje de referencia: «Alfonso Capone es el mafioso más famoso de la historia. El mito del mal por antonomasia». Con esta definición, establece un cimiento que vincula al poder actual con una iconografía mafiosa.

La transición de la Chicago de los años veinte a la Moncloa de hoy es fluida, permitiendo al lector conectar los puntos entre pistoleros y decretos.

Así como Capone dirigía con puño de hierro el llamado Outfit de Chicago, el progenitor de la graduada Ainhoa comanda una banda de gánsters llamada Ferraz. Y, de momento, ha corrido la misma suerte que el estadounidense de origen napolitano: nadie se ha atrevido a admitir lo obvio: «Lo ordenó él». La ley del silencio impera con la mismita eficacia que en el Chicago de Capone. Ábalos y Koldo, que lo saben todo, le han dado pellizcos de monja pero no se han atrevido a propinarle la metafórica patada en la entrepierna que se merece. Confían en que el egoísta autócrata les acabará echando una mano, bien en el Constitucional, bien vía indulto. Benditos ingenuos. Santos Cerdán tampoco ha roto la baraja, debe ser que La Paqui también cree ciegamente en el One. García Ortiz tiró a la basura su carrera por acatar las delictivas órdenes de P. S. Ni en los días de autos dijo «no» ni luego confesó «quién». Tampoco veo al amiguito del alma Juanma Serrano, que en su vida pudo soñar con llegar más alto, tirando de la manta cual Luis Roldán, ni desde luego a Antonio Hernando, empotrado en Moncloa con sueldazo. Y tampoco a la siniestra Mercedes González. La duda es cómo se las gastará Leire, que intuyo tiene más ovarios que criadillas todos los demás juntos.

Al continuar, el artículo se sumerge en las paralelas entre la figura de Capone y la del presidente, destacando un aspecto crucial: «El capo de Chicago no dominaba solo a los matones; tenía una red de complicidades que llegaba a policías, jueces y políticos, todos ellos felices de mirar hacia otro lado».

Este comentario implica un análisis del entramado institucional español, sugiriendo que el verdadero crimen reside en la complicidad de aquellos que deben garantizar la justicia.

Inda no se detiene en las comparaciones, llegando a señalar cómo Capone fue atrapado por aspectos económicos: «Al Capone no cayó por los cadáveres que dejaba tras de sí, sino por las cuentas que nunca cuadraban». Este detalle resuena en el presente, resaltando que incluso aquellos que parecen estar por encima de la ley pueden ser finalmente alcanzados por sus propios deslices administrativos.

El autor se centra posteriormente en Sánchez, sugiriendo que su estilo de mando se basa en un control estricto de los resortes parlamentarios y comunicativos: «El problema no es solo Sánchez, sino la banda que le arropa». La utilización del término «banda» establece una correspondencia entre la política y la criminalidad organizada, destacando que los aliados de Sánchez son parte esencial de su estrategia para mantener el poder.

Un paralelismo que se extiende y se concreta

El artículo se organiza en tres movimientos clave:

Retrato de Al Capone como símbolo del mal organizado.

como símbolo del mal organizado. La conexión de esa imagen con el presente del poder en España.

La crítica a Sánchez, centrada en sus métodos de gobierno y aliados.

Este esquema se enriquece con ejemplos de la vida política reciente, desde la corrupción hasta la gestión de crisis, argumentando que la comparación con Capone no es solo retórica, sino una poderosa acusación.

El tono global de la columna es de denuncia, utilizando la biografía del mafioso como una lente para examinar el comportamiento del presidente. Las preguntas sobre la calidad democrática y la interacción entre poder y justicia se multiplican, llevando al lector a considerar la normalización de una gobernanza basada en la impunidad.

Curiosidades y guiños sobre Capone… y sobre Sánchez

La columna de Eduardo Inda se permite algunos guiños que añaden un tono casi de crónica negra:

La ironía de que Capone acabara tras las rejas por cuestiones fiscales y no por crímenes violentos señala un juego entre la sofisticación del crimen y la mediocridad política actual.

acabara tras las rejas por cuestiones fiscales y no por crímenes violentos señala un juego entre la sofisticación del crimen y la mediocridad política actual. La comparación entre los años de la Ley Seca en Chicago y una España colmada de regulaciones sugiere que el problema radica más en el uso interesado de las leyes que en su ausencia.

en Chicago y una España colmada de regulaciones sugiere que el problema radica más en el uso interesado de las leyes que en su ausencia. La noción de una «banda» que rodea al líder arroja luz sobre la dinámica política actual y cómo cada socio desempeña un papel en esta complicada danza del poder.

Así, la figura de Capone Sánchez se establece firmemente como una metáfora dura, pero provocativa, que invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y las posibles repercusiones de un gobierno que juega con los límites de la democracia.