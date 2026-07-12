Marc Urgell: «Los jóvenes sobreestiman lo que pueden lograr en cuatro meses y subestiman lo que pueden conseguir en cuatro años»

Marc Urgell se ha consolidado como una de las voces más seguidas del ecosistema digital en materia de economía, emprendimiento y actualidad política. Empresario, divulgador y creador de contenido, sus análisis reúnen cada semana a cientos de miles de personas y generan un intenso debate en redes sociales, donde su defensa de la responsabilidad individual, la meritocracia y la libertad económica despierta tantos apoyos como críticas.
Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, con dos másteres y un posgrado, Urgell ha compaginado su trayectoria empresarial con la docencia y la divulgación. Su discurso, siempre directo, le ha convertido en una figura habitual del debate público. En conversación con Periodista Digital, reflexiona sobre el precio de la exposición, los errores que más le han marcado, la situación de los jóvenes y el futuro de una sociedad que, en su opinión, ha perdido parte de la cultura del esfuerzo.
¿Cuál es la decisión más polémica que has tomado y que hoy volverías a repetir?
Sin duda, exponerme públicamente. Es una decisión que cambia tu vida por completo porque no solo te afecta a ti, sino también a las personas que tienes cerca. Cuando empiezas, piensas en las oportunidades que puede darte esa visibilidad, pero no siempre eres consciente del coste personal que supone. La crítica constante, los ataques en redes o la exposición de tu familia son aspectos que solo entiendes cuando los vives.
Aun así, volvería a hacerlo. Es verdad que hoy lo haría con más experiencia y sabiendo mejor dónde están los límites, pero no renunciaría a la oportunidad de compartir mis ideas y participar en el debate público.
¿Qué crítica te ha dolido más escuchar sobre ti?
No me afectan especialmente las críticas cuando responden a una opinión diferente. Lo que realmente me molesta es la manipulación. Vivimos en una época en la que un vídeo de diez segundos puede cambiar por completo el sentido de una intervención de varios minutos.
Muchas veces digo una cosa y se publica justo el fragmento que provoca más polémica, eliminando todo el contexto. Eso genera una imagen completamente falsa de lo que realmente pienso. A nivel personal puedo convivir con ello, pero cuando esas críticas terminan afectando a mi familia es mucho más complicado. Ver sufrir a tu madre por comentarios injustos duele mucho más que cualquier insulto dirigido hacia ti.
¿Hay algo de lo que la gente opina sobre ti que sea completamente falso?
Sí. Que me fui a Andorra para pagar menos impuestos. Es una afirmación que se repite constantemente y que simplemente no responde a la realidad. Cuando me mudé, en 2012, no tenía prácticamente dinero. Lo hice porque conseguí una oportunidad laboral que me permitía empezar una nueva etapa.
Siempre digo medio en broma que ojalá hubiera sido por motivos fiscales, porque eso significaría que con 22 años ya era millonario. La realidad fue mucho más sencilla: me fui por trabajo.
¿Qué problema de la sociedad actual te preocupa más?
Más que un problema económico o político concreto, me preocupa la mentalidad. Creo que una sociedad con una mentalidad fuerte puede afrontar casi cualquier reto, desde las pensiones hasta la vivienda o la inseguridad.
Sin embargo, tengo la sensación de que cada vez cuesta más pensar de forma crítica. Mucha gente repite argumentos sin analizarlos y espera que las soluciones lleguen siempre desde fuera. Echo en falta más responsabilidad individual y más sentido común.
¿Crees que los jóvenes de hoy lo tienen más difícil que tu generación?
En muchos aspectos sí. Acceder a una vivienda es objetivamente más complicado, el salario real ha perdido poder adquisitivo y construir un proyecto de vida requiere mucho más esfuerzo que hace unos años.
Ahora bien, también creo que vivimos en la mejor época de la historia para aprender. Nunca había sido tan fácil acceder a formación de calidad, montar un negocio o trabajar para cualquier parte del mundo desde un ordenador. Es decir, el escenario es más difícil para quien sigue el camino tradicional, pero ofrece oportunidades enormes para quien sabe adaptarse.
¿Qué valor se está perdiendo con mayor rapidez?
El esfuerzo. Vivimos en una sociedad acostumbrada a la recompensa inmediata. Queremos resultados rápidos, soluciones fáciles y éxito sin sacrificio.
Creo que esa forma de entender la vida está haciendo mucho daño. Las cosas importantes requieren tiempo, disciplina y constancia. No existe ningún atajo para construir una carrera sólida o una empresa de éxito.
¿La cultura del éxito rápido está perjudicando a los jóvenes?
Muchísimo. Antes admirábamos a personas que habían dedicado años a perfeccionar una profesión. Hoy proliferan vendedores de humo que prometen riqueza inmediata a cambio de cursos de miles de euros.
El problema no es solo económico. El verdadero daño es generar expectativas irreales. Muchos jóvenes abandonan proyectos perfectamente válidos porque esperan resultados espectaculares en pocos meses. Cuando no llegan, creen que han fracasado, cuando en realidad ni siquiera habían empezado el camino.
¿Qué error personal te habría gustado evitar?
Haber confiado en determinadas personas que terminaron decepcionándome. Pero tampoco me arrepiento del todo. Prefiero confiar y equivocarme que vivir desconfiando de todo el mundo.
Las decepciones también forman parte del aprendizaje. Con el tiempo aprendes a identificar mejor a las personas y a tomar decisiones con más criterio.
¿Has tenido miedo al fracaso?
Claro. Cualquiera que se expone públicamente lo tiene. Existe ese miedo a equivocarte delante de todo el mundo.
En España, además, tenemos una cultura poco tolerante con el error. En otros países fracasar incluso aporta experiencia. Aquí muchas veces parece que hay personas que disfrutan más viendo caer a alguien que celebrando el éxito propio. Aun así, creo que el miedo nunca puede ser una excusa para dejar de intentarlo.
¿Qué sacrificio ha supuesto llegar hasta donde estás?
Principalmente tiempo. Muchísimo tiempo. No creo que haya llegado hasta aquí porque tenga un talento extraordinario. Lo que he hecho ha sido trabajar durante muchos años, estudiar de forma constante y asumir riesgos.
Dos carreras, dos másteres, un posgrado, miles de horas de formación, de trabajo y de docencia… Todo eso tiene un coste. Ese ha sido mi verdadero sacrificio.
¿Hay decisiones profesionales que hoy no repetirías?
Por supuesto. Como cualquier empresario, me he equivocado muchas veces. Pero emprender consiste precisamente en eso: tomar decisiones, acertar unas y fallar otras.
Intento que los errores sean rápidos y asumibles. Cuando pierdo dinero suelo pensar que simplemente he pagado otro máster. Si además aprendes la lección, la inversión merece la pena.
¿Qué debería cambiar un joven para mejorar su futuro?
Lo primero es definir qué entiende por una vida feliz. No todo el mundo quiere lo mismo y eso es perfectamente legítimo.
Pero una vez tienes claro tu objetivo, debes actuar en consecuencia. Lo que no funciona es querer resultados extraordinarios haciendo un esfuerzo ordinario. Formarse, trabajar y asumir responsabilidades sigue siendo la mejor estrategia.
¿Qué consejo muy repetido te parece peligroso?
El clásico «estudia lo que te guste». Me parece un consejo incompleto. Hay que buscar un equilibrio entre aquello que te apasiona, aquello en lo que eres bueno y aquello que el mercado está dispuesto a valorar.
Después siempre habrá tiempo para seguir aprendiendo por placer. Pero primero conviene construir una base sólida.
¿Qué has aprendido demasiado tarde?
Que el tiempo pasa mucho más deprisa de lo que imaginamos. Es algo que me decía mi padre cuando era joven y no terminaba de creerlo. Ahora entiendo perfectamente a qué se refería.
También he aprendido que las personas solemos sobreestimar lo que podemos conseguir en cuatro meses y subestimar enormemente lo que podemos lograr en cuatro años trabajando de forma constante.
Si tuvieras que dejar un único mensaje a los jóvenes, ¿cuál sería?
Les diría precisamente eso: que no se dejen engañar por la cultura de la inmediatez. Los grandes objetivos necesitan tiempo. Todo aquello que realmente merece la pena exige esfuerzo, paciencia y sacrificio. No hay atajos para construir una vida sólida.