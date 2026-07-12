Ridículo máximo de Sánchez por no poder comprarle a Israel: 9.000 pistolas nuevas y ni una bala

La escena tiene algo de tragicomedia: más de 9.000 pistolas nuevas guardadas en cajas, sin disparar un solo cartucho, porque el Gobierno que las compró ya no puede adquirir la munición que necesitan. Armas relucientes, pero mudas. Tras esta imagen se oculta un problema serio: decisiones políticas sobre Israel y una gestión deficiente han dejado a la Guardia Civil con material inutilizado y al Ejecutivo de Pedro Sánchez atrapado en su propio ridículo.

Cómo se llega a 9.000 pistolas “de museo”

Entre 2021 y 2023, el Ministerio del Interior adquirió más de 9.000 pistolas Ramon a la empresa israelí EMTAM, por unos dos millones de euros, con el fin de modernizar el armamento de la Guardia Civil. El objetivo era sustituir modelos antiguos y mejorar la precisión. Sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando se decidió aplicar un embargo sobre la munición israelí tras el conflicto en Gaza. Resultado: se compran pistolas, pero no se pueden comprar las balas que necesitan.

Este embrollo se vuelve aún más inquietante porque:

Las armas ya están repartidas en distintas unidades, pero no pueden entrar en servicio.

Se mantiene en activo armamento antiguo, pues la modernización no es efectiva sin el acompañamiento de munición adecuada.

Los costos superan el desembolso inicial, pues se incurre en gastos de formación y mantenimiento sin retorno práctico.

La oposición no ha tardado en aprovechar la situación: la imagen de cajas repletas de armas inutilizadas sirve de excelente propaganda, conectando la política exterior de Sánchez con la gestión de la seguridad en España.

El contrato de las balas y el embargo retroactivo

El embrollo tiene sus raíces en un contrato adjudicado a una empresa israelí para proveer cartuchos 9×19 mm por más de seis millones de euros. Sin embargo, el compromiso del Gobierno de no adquirir armamento a Israel, tras el aumento de la violencia, convirtió este contrato en un asunto políticamente tóxico.

La interrupción del acuerdo se justificó por la denegación de licencia de importación, invocando “razones de interés general”. Esto fue respaldado por un real decreto que estableció el embargo de armamento israelí, aplicable de forma retroactiva. Las consecuencias fueron ineludibles:

Rescisión unilateral del contrato.

Devolución de la garantía aportada por la empresa (unos 274.500 euros).

Posibilidad de un pleito posterior, que ya se está materializando.

La Administración se ha visto obligada incluso a indemnizar a la empresa con 329.400 euros, cumpliendo lo estipulado en la ley de contratos. Esto provoca que el Estado pague por un contrato no ejecutado, mientras acumula armas que no puede utilizar.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior ha abierto nuevos procesos para adquirir munición de 9 mm a proveedores europeos, con licitaciones que superan los nueve millones de euros. La ironía es palpable: se paga más y se demora más, y las nuevas pistolas siguen en el limbo.

Impacto operativo, coste político y sensación de improvisación

La Guardia Civil se encuentra ahora en una posición complicada. La coexistencia de armamento nuevo y viejo plantea múltiples problemas operativos, como:

Estandarización: Dificulta la formación de los agentes, quienes deben familiarizarse con diferentes plataformas de armas. Logística: Exige una gestión compleja de distintos tipos de munición, algo que se pretendía evitar con la compra inicial. Imagen pública: Transmite la sensación de que las decisiones se toman más por impulso político que por una planificación adecuada.

Desde el plano político, el Gobierno enfrenta críticas por no prever el impacto del embargo en contratos ya firmados. Además, el anuncio del veto, presentado como un gesto firme, se convierte en un bochorno mediático por la falta de planificación.

El detalle más llamativo: las curiosidades de unas pistolas que no disparan

Más allá del revuelo político, este caso deja algunas curiosidades:

La pistola Ramon fue anunciada como un avance significativo en ergonomía y seguridad, pero muchos agentes aún utilizan modelos anteriores por la falta de munición adecuada.

fue anunciada como un avance significativo en ergonomía y seguridad, pero muchos agentes aún utilizan modelos anteriores por la falta de munición adecuada. Las más de 9.000 armas acumulan polvo, lo que equivale prácticamente a dotar a varias comandancias completas de nueva pistola, mientras que se sigue utilizando armamento veterano.

Esta situación ha transformado una compra de pistolas en un símbolo de improvisación en la gestión de seguridad interior.

Así, la imagen continúa siendo la de un arsenal atrapado en el limbo, esperando balas que, por decisión política, no llegarán. Un recordatorio de que las decisiones en política pueden tener repercusiones insospechadas, incluso en el cuartel más cercano.