Lo que contó Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, en Periodista Digital, es espectacular.

Muchos identifican la multiplicidad de casos judiciales como «el caso PSOE», pero la realidad apunta directamente a Pedro Sánchez-Pérez Castejón. Desde su figura descienden todos los procedimientos que actualmente investiga la justicia española, creando una madeja que confunde a la opinión pública por su complejidad y simultaneidad.

El caso David Sánchez está visto para sentencia, mientras que el caso Begoña aguarda su turno ante un tribunal de jurado. Ambos procedimientos comparten un patrón común: el presunto tráfico de influencias para obtener puestos privilegiados, uno como catedrático y otro como director de conservatorios. En esencia, el mismo delito típicamente español del «enchufe» aplicado al entorno más cercano del presidente del Gobierno.

El dilema ético del enchufe

Existe una responsabilidad compartida en estas prácticas. Quien acepta un puesto por influencias en una diputación debería cuestionarse éticamente su decisión. Rechazar un enchufe no requiere esfuerzo físico: basta coger el teléfono desde el sofá de casa y declinar el ofrecimiento. Eso sería verdadero reinicio moral, una transformación que debe partir desde la ciudadanía misma.

Más allá de las joyas: lo que realmente se oculta

El caso de las 1.300.000 euros en joyas guardadas en un despacho oficial sigue sin aclararse meridianamente. El presidente utiliza todos los recursos legales disponibles en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, buscando nulidades procesales como cualquier presunto delincuente más. Pero esta estrategia dilatoria esconde algo más preocupante.

Según fuentes conocedoras del proceso, si los procedimientos judiciales avanzan, no será por las joyas, ni por Plus Ultra, ni por los negocios con el presidente de Bolivia. Será «algo mucho más gordo» para lo que la sociedad española posiblemente no esté preparada.

El hilo conductor: Venezuela

Los casos de hidrocarburos, SEPI y la denominada «cloaca» parecen hilos sueltos, pero todos confluyen en un mismo punto geográfico: Venezuela. Esta conexión venezolana aparece sistemáticamente en cada investigación, dibujando un patrón que trasciende los casos individuales.

La pieza clave podría estar en una causa secreta que se sigue en la Audiencia Nacional por una posible financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español. Esta investigación confidencial explicaría la estrategia defensiva adoptada por el presidente del Gobierno: no se trata de defender casos aislados, sino de evitar que emerja una trama de financiación ilegal que comprometería la estructura completa del partido.

Sin vida privada para las figuras públicas

Las críticas sobre vida privada, visitas a la peluquería o cuestiones personales pierden sentido cuando se ocupa la presidencia del Gobierno de España. Esa condición de figura pública implica transparencia absoluta, especialmente cuando existen procedimientos judiciales abiertos sobre el origen de patrimonio no justificado.

La estrategia de victimización y apelación a la privacidad choca frontalmente con la responsabilidad institucional que conlleva el cargo más alto del Ejecutivo español.