Antonio Caño, contundente sobre la gran decisión que tienen que tomar los españoles: entre Vox y Sánchez

El veterano periodista Antonio Caño titula hoy su columna La gran decisión en The Objective, donde plantea, con trazo grueso pero calculado, el dilema que atraviesa la derecha española ante la figura de Vox y la permanencia de Pedro Sánchez en La Moncloa. El texto, fechado el 13 de julio de 2026, se sitúa de lleno en la batalla política venidera y en el frío cálculo de riesgos que deberá asumir el votante conservador. La disyuntiva se condensa en una pregunta que se convierte en eje de toda la pieza.

La entradilla del artículo expresa nítidamente la tesis central: «¿Es aceptable correr el riesgo de Vox para desalojar a Sánchez del poder? Esa es la pregunta que decidirá las próximas elecciones». Desde esta premisa, Caño despliega una reflexión que mezcla análisis electoral y advertencia moral, en un clima político español marcado por la polarización y la sensación de fatiga institucional tras varios años de gobierno de Sánchez.

El eje del dilema: riesgo frente a poder

La lectura del papel de Vox según Caño no se limita a etiquetar al partido de Santiago Abascal; lo encuadra como factor perturbador que, al mismo tiempo, puede servir como el vehículo para alcanzar el objetivo del centro‑derecha: sacar a Pedro Sánchez de la presidencia. A pesar de los riesgos, el autor sostiene que el votante tiene la responsabilidad de decidir su futuro: *«¿Es aceptable correr el riesgo de Vox para desalojar a Sánchez del poder?».

En su análisis, Caño reitera el coste de dicha apuesta, hablando del desgaste que atribuye al actual Gobierno y del entramado de alianzas de Sánchez, planteando que su estilo de gobernar implica una «corrupción moral» de las instituciones. El votante enfrenta una decisión que debe verse como un plebiscito personal sobre el grado de riesgo que está dispuesto a aceptar para cambiar la situación política.

Este análisis avanza con claras ideas:

La permanencia de Sánchez en el poder es un problema de primer orden.

en el poder es un problema de primer orden. Vox puede ser el instrumento para resolver ese problema, aunque a un alto coste democrático.

La decisión recae en el elector, quien es el protagonista de la próxima cita con las urnas.

La fuerza del mensaje transita entre la urgencia de esa elección y la idea de un punto de inflexión en el futuro del sistema político.

La lectura de la derecha y el papel del votante

El análisis de Caño también se detiene en la estrategia de la derecha tradicional, que se presenta como un actor atrapado entre la necesidad aritmética de pactar con Vox y el temor a quedar contaminado por su discurso. La columna insiste en el carácter decisivo del próximo ciclo electoral, formulando: «Esa es la pregunta que decidirá las próximas elecciones». Esta reiteración subraya la responsabilidad individual del votante, donde cada elección es crucial.

Además, el autor conecta el comportamiento de la derecha con la situación institucional del país, evocando el desgaste de los contrapesos y la erosión de la confianza en la política. Aunque centrado en el dilema Vox-Sánchez, el texto se apoya en un diagnóstico más amplio sobre el clima institucional, abordado por Caño en otros artículos.

El tono del artículo y sus frases clave

Más allá del contenido político, la columna destaca por su tono, que combina sobriedad periodística con matices de dramatización. La pregunta inicial, presentada como si fuera un examen colectivo, refuerza la retórica del texto. Las frases clave que estructuran el argumento son evidentes:

«¿Es aceptable correr el riesgo de Vox para desalojar a Sánchez del poder?»

«Esa es la pregunta que decidirá las próximas elecciones»

Estos fragmentos marcan el foco del debate: es más relevante el grado de riesgo que la sociedad está dispuesta a asumir que el propio programa político de Vox.