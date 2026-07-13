Cintora no es el único: el histórico de los peores ataques de hombres ‘feministas’ a mujeres

Mientras Jesús Cintora se ve obligado a pedir disculpas tras la humillación pública a Marta Gómez Montero —quien abandonó su plató entre lágrimas denunciando un trato vejatorio repetido—, queda claro que no se trata de un caso aislado.

En los platós de televisión, en la política y en los medios afines a la izquierda, numerosos hombres que se autoproclaman feministas y progresistas han protagonizado episodios de machismo, desprecio y abuso de poder contra mujeres que osan discrepar, cuestionar o simplemente no alinearse con su dogma.

El progresismo mediático español acumula un historial bochornoso de doble rasero: predican igualdad y sororidad mientras ejercen un autoritarismo patriarcal disfrazado de superioridad moral.

Platós como rings de humillación

Cintora, con su estilo agresivo y sectario, se suma a una larga lista.

Otros presentadores y tertulianos de izquierda han sido acusados de tonos similares. Figuras como Pablo Iglesias, en sus tiempos de tertuliano y luego como líder político, fue criticado por un estilo confrontacional que incluía descalificaciones duras contra mujeres periodistas o políticas contrarias. Su paso por programas de televisión dejó imágenes de interrupciones constantes y desprecio visible hacia interlocutoras.

En cadenas privadas y públicas, tertulianos habituales de izquierda han sido señalados por ataques personales que van más allá del debate ideológico: desde cuestionar la profesionalidad hasta comentarios que rozan lo personal y denigrante contra mujeres conservadoras o discrepantes. El patrón se repite: cuando la mujer es de derechas o crítica con el Gobierno, el “feminista” de turno suelta la máscara y ataca con saña.

En la política: el machismo con bandera roja

La hipocresía alcanza cotas máximas en la arena política. Hombres del PSOE, Unidas Podemos y Sumar han presumido de feminismo mientras sus acciones o las de su entorno contradecían el discurso. Casos de violencia machista dentro de partidos de izquierda han salpicado al PSOE, con denuncias internas silenciadas o minimizadas durante años, mientras el partido lanzaba campañas contra el machismo “de los otros”.

Figuras como José Luis Rodríguez Zapatero o líderes posteriores promovieron leyes de género, pero el partido ha enfrentado críticas por tolerar comportamientos machistas en sus filas.

En Podemos, durante la era Iglesias-Montero, se denunciaron ambientes tóxicos y luchas internas donde mujeres fueron collateral damage de pugnas de poder protagonizadas por hombres.

Políticas como Isabel Díaz Ayuso, Esperanza Aguirre o Cayetana Álvarez de Toledo han sido blanco frecuente de ataques desproporcionados, con lenguaje degradante por parte de comentaristas y políticos de izquierda que, en privado o en platós, utilizan términos y tonos que jamás emplearían contra una mujer de su propio bando. El “feminismo selectivo” brilla en su máxima expresión: sororidad solo para las nuestras.

La coartada perfecta: “Es por la causa”

Estos hombres se escudan en que “luchan contra el fascismo” o “defienden la democracia” para justificar su agresividad. Humillar a una mujer en directo, como hizo Cintora, se vende como “pasión por el debate”. Pero cuando la víctima es una periodista que solo intenta hacer su trabajo y pagar las facturas, como denunció Marta Gómez Montero, la careta se cae: es puro abuso de poder.

El silencio de las grandes voces feministas ante estos casos es ensordecedor. Donde hay un agresor de derechas, saltan las alarmas y se convocan manifestaciones. Cuando el agresor lleva la etiqueta “progre”, “periodista comprometido” o “compañero”, se mira para otro lado o se culpa a la víctima por “sensibilidad” o “escenita”.