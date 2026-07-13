'LA RETAGUARDIA'

¡Sánchez se monta su nueva TV! Éramos pocos…

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Sátira, cloacas y payasos: la RTVE que disecciona Francisco Rosell

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Un día este 13 de julio de 2026 que se ha quedado precioso para hablar de Radio Televisión Española. 

Pero no nos vamos a quedar con la superficie de la última polémica de Marta Gómez Montero con el infecto presentador Jesús Cintora, sino que vamos a ir a la tripas del ente.

Y no se puede tener mejor protagonista para hacerlo que el doctor en periodismo, Juan Francisco Lamata, que se adentra en ‘La Retaguardia’ este lunes para explicar con todo lujo de detalles lo que ahí dentro ocurre y mucho más que tenga que ver con su campo, los medios de comunicación.

Entre ellos, esa nueva televisión que nace con licencia para ser proactiva en su defensa del Gobierno. No se van ni a complicar la vida en taparse…

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