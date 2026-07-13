La factura de Bristol: el lujoso expediente académico de la hija de Sánchez... ¿Cómo pagan 180 mil euros?

La imagen de Ainhoa Sánchez Gómez con toga y birrete en Bristol ha desencadenado un debate que trasciende lo académico. Su graduación ha despertado interrogantes sobre privilegios y sueldos públicos, empezando por la cifra que acompaña su aventura británica: alrededor de 180.000 euros. Esto contrasta con el discurso que el presidente mantiene sobre la «clase media trabajadora», planteando un relato difícil de conciliar con una educación claramente elitista.

La investigación llevada a cabo por OkDiario en terreno inglés es de alto nivel. Las periodistas Laura F. Cañas y Sira Lobato responden todo tipo de preguntas que el contribuyente español quiere hacerse.

La Universidad de Bristol, un referente educativo en el Reino Unido, carga a los estudiantes internacionales del grado de Psicología y Neurociencia unas 33.400 libras anuales, que se traducen en más de 39.000 euros, una cantidad que se distancia notablemente de las tasas que abonan los alumnos británicos, que no llegan a las 10.000 libras al año. Pero la matrícula no es el único gasto a considerar; se suma el elevado coste de vida en una de las ciudades universitarias más caras del país, donde el coste de alojamiento y manutención oscila entre 16.000 y 20.000 euros anuales.

Un desglose revelador de la realidad

De acuerdo al análisis del digital, el coste total para los tres años de Ainhoa en Bristol, se observan cifras mareantes:

Matrícula total : aproximadamente entre 118.000 y 120.000 euros .

: aproximadamente entre . Alojamiento y manutención: alrededor de 60.000 euros.

Con este análisis, el total se alinea con esa cifra de 180.000 euros, un monto que no pasa desapercibido en un país donde muchos estudiantes aún luchan por becas ridículas.

La brecha entre ingresos y gastos

Ante estos números, surge la pregunta de cómo la pareja presidencial puede costear una educación que roza los 70.000 euros anuales solo en formación, considerando los salarios de Pedro Sánchez, que ronda los 100.000 euros anuales, y de Begoña Gómez, con ingresos más nebulosos. La suma de estos salarios no parece suficiente para justificar semejantes gastos. Sobre la mesa están las especulaciones de ingresos adicionales, patrimonio familiar, y apoyos que no se han documentado.

Los reportajes de OkDiario analizan el desfase entre el coste real de la educación y los ingresos oficiales de los Sánchez, aclarando que, mientras la mayoría de las familias enfrentan duras realidades económicas, la experiencia de Ainhoa no refleja la realidad de la clase media española.

Lo que está en juego no es solo una cuestión económica, sino política. La situación de Ainhoa se ha convertido en un argumento para la oposición, que acusa al presidente de hipocresía al defender una narrativa de sacrificio y dificultades.

Este tipo de polémicas no es nuevo entre líderes europeos, pero adquiere un nuevo matiz en el contexto actual de dificultad de acceso a la educación superior; el encarecimiento del alquiler en ciudades como Madrid y Barcelona y la imagen de un gobierno que apela a la redistribución.

Cuando se observa que el coste de la educación de una hija en Bristol se aproxima a los 200.000 euros, es evidente que hay una desconexión notable con las realidades de muchos ciudadanos.

¿De dónde proviene el dinero?

No hay constancia de ninguna beca especial para Ainhoa, y los datos indican que se trata de tarifas estándar para estudiantes internacionales capaces de cubrir esos costes, una situación que plantea aún más preguntas sobre transparencia patrimonial.

La aventura académica de la mayor de las hijas del presidente despierta la gran pregunta: ¿de dónde sale el dinero para hacer frente a semejante gasto?

Cabe recordar que el salario oficial del presidente de España son 90.000 euros anuales. Los ingresos declarados por Begoña Gómez en el ámbito universitario tampoco alcanzarían para sufragar los gastos.

Por lo tanto, habría que poner la lupa sobre el patrimonio familiar y ahorros previos, lo que trae de nuevo el tema de las saunas del suegro del líder del PSOE.

Ustedes mismos pueden juzgar…