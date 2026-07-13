¿Dónde está la feminista Esther Palomera? El silencio cómplice de la izquierda con el ataque de Cintora a Gómez Montero

Se les cae rápido la careta.

El sábado 11 de julio de 2026, en ‘Malas Lenguas Noche’ (La 2 de RTVE, presentado por Jesús Cintora), la periodista Marta Gómez Montero abandonó el plató entre lágrimas. Acusó a Cintora de humillarla repetidamente, dijo que había aguantado «por pagar las facturas y por mis hijos» y afirmó: «Prefiero comer mierda» antes que seguir.

El debate giraba en torno a declaraciones de Feijóo sobre absentismo laboral. Gómez Montero era la voz más crítica con el Gobierno en una mesa mayoritariamente de izquierdas, con Palomera, entre otros.

Esther Palomera estaba en el plató en aquel momento. Tras la salida de Gómez Montero, se limitó a decir: “Esto no es plato de gusto para ninguno de los que estamos aquí”, intentando retomar el debate pero sin condenar explícitamente a Cintora ni calificar el hecho como humillación machista.

Este posicionamiento tibio contrasta con la habitual sensibilidad de Palomera ante situaciones que percibe como discriminatorias contra mujeres, especialmente cuando las afectadas comparten su espectro ideológico.

Gómez Montero, tertuliana más crítica con el Gobierno actual, quedó expuesta en una mesa de sesgo evidente, y la ausencia de sororidad pública por parte de Palomera refuerza la percepción de que, en el periodismo militante de izquierda, la solidaridad de género se supedita a la lealtad política.

Esther Palomera da su apoyo a Marta Gómez. pic.twitter.com/Ct91dIW5Xe — Ofendidito 🇪🇸©™️ (@ofendidito__) July 12, 2026

Se sabe si la inepta y vendida de @estherpalomera ha salido ya a defender a su compañera por la humillación constante de @JesusCintora ??? Menudo feminismo de mierda. Ninguna mujer española, nunca os necesito. Ineptos hijos de puta pic.twitter.com/l2s9LaVS2z — Capitana de los Viejos Tercios (@sylareth) July 12, 2026

Esta mujer @estherpalomera no fue capaz de mostrar ni un ápice de sensibilidad por su compañera de profesión Marta cuando, entre lágrimas, se levantó y se fue del programa. La dignidad de @martagmontero le honra. El feminismo radical de izquierda retrata a @estherpalomera. pic.twitter.com/bg5COct3B3 — Lauziere🇪🇸 (@Lauziere15) July 12, 2026

Ester Palomera ,es más ruin y despreciable que @JesusCintora

Su Feminismo selectivo es Vomitivo.

Qué asco dais Rojos de Mierda pic.twitter.com/lDxPGfctAX — MariCastaña🐾 (@Lmari74) July 12, 2026