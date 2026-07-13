  • ESP
    España América
Periodismo

LA PERIODISTA CALLA Y NO DENUNCIA EL DESPRECIO HACIA UNA COMPAÑERA DE PROFESIÓN

¿Dónde está la feminista Esther Palomera? El silencio cómplice de la izquierda con el ataque de Cintora a Gómez Montero

La colaboradora, presente en plató, dio una respuesta tibia de "esto es incómodo para todos", sin entrar en defensa feminista explícita

Esther Palomera, Marta Gómez Montero y Jesús Cintora
Esther Palomera, Marta Gómez Montero y Jesús Cintora
Archivado en: Esther Palomera | Jesús Cintora | Marta Gómez Montero | Periodismo | RTVE

Más información

Jesús Cintora y Marta Gómez Montero

Las redes condenan al sectario Cintora tras humillar a una mujer en directo: "Gentuza, misógino y machista"

Se les cae rápido la careta.

El sábado 11 de julio de 2026, en ‘Malas Lenguas Noche’ (La 2 de RTVE, presentado por Jesús Cintora), la periodista Marta Gómez Montero abandonó el plató entre lágrimas. Acusó a Cintora de humillarla repetidamente, dijo que había aguantado «por pagar las facturas y por mis hijos» y afirmó: «Prefiero comer mierda» antes que seguir.

El debate giraba en torno a declaraciones de Feijóo sobre absentismo laboral. Gómez Montero era la voz más crítica con el Gobierno en una mesa mayoritariamente de izquierdas, con Palomera, entre otros.

Esther Palomera estaba en el plató en aquel momento. Tras la salida de Gómez Montero, se limitó a decir: “Esto no es plato de gusto para ninguno de los que estamos aquí”, intentando retomar el debate pero sin condenar explícitamente a Cintora ni calificar el hecho como humillación machista.

Este posicionamiento tibio contrasta con la habitual sensibilidad de Palomera ante situaciones que percibe como discriminatorias contra mujeres, especialmente cuando las afectadas comparten su espectro ideológico.

Gómez Montero, tertuliana más crítica con el Gobierno actual, quedó expuesta en una mesa de sesgo evidente, y la ausencia de sororidad pública por parte de Palomera refuerza la percepción de que, en el periodismo militante de izquierda, la solidaridad de género se supedita a la lealtad política.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

AURICULARES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]