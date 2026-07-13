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SE UNE A LA CAMPAÑA BRUTAL CONTRA EL PRESENTADOR MÁS INFAME

Isabel San Sebastián en defensa feroz de Marta G. Montero: «He visto a Cintora tratar mal a su equipo y también arrastrarse…»

La periodista respalda a la tertuliana que salió llorando de 'Malas Lenguas' (TVE)

Isabel San Sebastián en defensa feroz de Marta G. Montero: "He visto a Cintora tratar mal a su equipo y también arrastrarse..."
Isabel San Sebastián PD.
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Isabel San Sebastián salió en tromba a expresar su apoyo a Marta Gómez Montero por lo acontecido en la noche del sábado 11 de julio en ‘Malas Lenguas’ de RTVE.

La escritora y periodista recordó su experiencia directa con Jesús Cintora y señaló el ambiente de humillación que se permite en la casa.

En su publicación en X, San Sebastián detalla que trabajó junto a Cintora y sufrió en primera persona cómo trataba a su propio equipo. Insinúa en su breve mensaje escenas de maltrato habitual combinadas con actitudes serviles cuando le resultaban convenientes.

Esa misma gente, según ella, forma parte de la llamada Sincronizada de Pedro Sánchez, un grupo que integra el entorno mediático afín al Gobierno y que en Periodista Digital conocemos como «palanganeros».

El mensaje se produce tras una campaña auténticamente espontánea siguiendo a lo sucedido en la noche del sábado en la mesa de TVE. La reacción infame del presentador a lo sucedido solo pone de manifiesto que es, efectivamente, uno de los tipos más mediocres de la parrilla televisiva en España. Y fíjense si los hay…

Un pasado con Cintora

No se olviden efectivamente que Isabel San Sebastián comparte un pasado con Jesús Cintora, el que les lleva a ‘Las Mañanas de Cuatro’ hace más de 10 años, en el que ya en Periodista Digital seguimos cómo el presentador no trataba precisamente bien a la tertuliana.

Recuerden cómo el presentador con cara de panoli hacía grupito de acoso con Pablo Iglesias y, por ejemplo, llamaba a San Sebastián «la faraona» de la tertulia. 

La tertuliana finalmente optó por salir de semejante charca y explicaba con todo lujo de detalles lo que allí ocurría. Allá por 2014 contaba en Periodista Digital todo lo que vivió:

 

«Yo fui tertuliana de Cintora hasta hace dos semanas. Yo he estado en los grandes foros ni me importa estar en minoría, pero no puedo estar en un medio donde el moderador ejercer de manager de un político como Pablo Iglesias»

 

«Yo me sentía incómoda porque el moderador me cortaba y hacía burlas y el colmo fue un reportaje debidamente manipulado y montado y con un rótulo donde ponía periodistas de la derecha atacan a Pablo Iglesias. Eso ya fue lo último».

 

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