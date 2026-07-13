¡OBSCENO! La vergonzosa «fiesta de chicas» de Begoña Gómez en la Moncloa

Según fuentes próximas al complejo de Moncloa, donde trabajan entre 4.000 y 5.000 personas, la esposa del presidente del Gobierno organizó una fiesta en los jardines de la residencia oficial. El evento, descrito como una reunión con amigas, tuvo lugar poco antes de que viajara a Londres para asistir a la graduación de su hija.

Los testimonios señalan que la celebración contó con «una profusión de alcohol notable tirando a sobresaliente», lo que ha generado debate sobre la idoneidad de utilizar espacios públicos para eventos de carácter privado.

Lo cuentan al alimón Eurico Campano y José Ramón Riera en ‘La Retaguardia’ de Periodista Digital.

Cuestionamientos éticos

La polémica se centra en varios aspectos:

Uso de dependencias públicas : Los jardines de Moncloa son propiedad de todos los españoles, no una residencia particular

: Los jardines de Moncloa son propiedad de todos los españoles, no una residencia particular Momento de la celebración : El evento se produjo mientras existen procedimientos judiciales abiertos que afectan al entorno del Gobierno

: El evento se produjo mientras existen procedimientos judiciales abiertos que afectan al entorno del Gobierno Percepción pública: La imagen que proyecta este tipo de celebraciones en un contexto de escrutinio judicial

«¿A usted le parece ético, moral, estético que esta persona haga una fiestuquia en los jardines de Moncloa con sus amigos? Esto es obsceno. No es su casa, señora, es una dependencia pública de todos los españoles», señalaron voces críticas con el evento.

Contexto judicial

La celebración coincide con un momento delicado, ya que el juez Peinado se encuentra de vacaciones y es el juez de guardia de Plaza Castilla quien gestiona los asuntos pendientes. Además, se menciona la situación del hermano de la esposa del presidente, pendiente de sentencia judicial.

Posible existencia de vídeos

Existe preocupación sobre la posible existencia de grabaciones del evento. «Habrá vídeo y se las verá bailando y moviendo el culete, y con el vasito. Estas viejas un poco de mi edad, que somos boomers, fiestas de chicas», comentaron algunas fuentes.

La descripción del evento como «fiesta de chicas» ha generado comentarios sobre si era exclusivamente femenina y las implicaciones que tendría la difusión de imágenes de la celebración.

Reacciones

«Haya vídeo o no haya vídeo, ya que solo esto haya salido a los medios de comunicación, es dolente. Porque de nuevo reafirmamos la imagen de que lo que pasa en la Moncloa es absolutamente indecente a todos los efectos», señalaron críticos con la situación.

El denominador común de las críticas apunta a que «todo lo que rodea en estos momentos al poder actual es obsceno», con el agravante de que, según estas voces, «les da exactamente lo mismo» la percepción pública de sus actos.