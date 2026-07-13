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ESPONTÁNEA CAMPAÑA CONTRA EL INFECTO PRESENTADOR DE 'MALAS LENGUAS'

Pilar Losantos (OkDiario) carga tintas contra Cintora y TVE por la ofensa a Marta G. Montero: «¡Maltrato! ¡Pocilga!»

La periodista de OkDiario tacha de machirulo impresentable a Jesús Cintora y califica TVE de pocilga tras la salida en directo de la tertuliana

Jesús Cintora y Pilar Losantos.
Jesús Cintora y Pilar Losantos. PD
Archivado en: Periodismo | Televisión

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La tertuliana Marta Gómez Montero abandonó en directo el programa Malas Lenguas de TVE tras manifestar su hartazgo por las humillaciones recibidas por el presentador Jesús Cintora.

Fue el pasado sábado noche 11 de julio, y desde entonces, se ha desatado espontáneamente una auténtica campaña de derribo contra el infecto presentador, y de apoyo a la tertuliana que, visiblemente afectada, levantó su voz contra el dominio insultante que pretende este tipo.

Son muchos los periodistas que han salido a defender a la compañera y todo apunta a que no van a dejar de hacerlo. Estamos sin duda en un antes y un después con respecto del miserable presentador palanganero de La 1.

Pilar Losantos, presidenta de OkDiario, no duda en posicionarse del lado de la tertuliana y lanzó un mensaje directo contra el presentador y la cadena. En su publicación en X señaló la dignidad mostrada por Marta Gómez Montero frente a un comportamiento que considera inaceptable y señaló que TVE se degrada cada día más. La crítica apunta también al uso de fondos públicos y menciona al presidente José Contreras como posible responsable de un cambio de rumbo.

Y en respuesta al asqueroso mensaje de ‘disculpa’ de Cintora:

Ahora la pelota recae en muchos tejados, pero tiene pinta de que la bola de nieve no va a hacerse pequeña sino todo lo contrario.

José Pablo López como director de la cadena está fuertemente señalado; el propio Cintora seguramente pondrá su cara de panoli y tirará por el camino del medio; el resto de contertulios que se prestan en acudir a esa mesa; y la propia Marta Gómez Montero…

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