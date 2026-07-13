Pilar Losantos (OkDiario) carga tintas contra Cintora y TVE por la ofensa a Marta G. Montero: «¡Maltrato! ¡Pocilga!»

La tertuliana Marta Gómez Montero abandonó en directo el programa Malas Lenguas de TVE tras manifestar su hartazgo por las humillaciones recibidas por el presentador Jesús Cintora.

Fue el pasado sábado noche 11 de julio, y desde entonces, se ha desatado espontáneamente una auténtica campaña de derribo contra el infecto presentador, y de apoyo a la tertuliana que, visiblemente afectada, levantó su voz contra el dominio insultante que pretende este tipo.

Son muchos los periodistas que han salido a defender a la compañera y todo apunta a que no van a dejar de hacerlo. Estamos sin duda en un antes y un después con respecto del miserable presentador palanganero de La 1.

Pilar Losantos, presidenta de OkDiario, no duda en posicionarse del lado de la tertuliana y lanzó un mensaje directo contra el presentador y la cadena. En su publicación en X señaló la dignidad mostrada por Marta Gómez Montero frente a un comportamiento que considera inaceptable y señaló que TVE se degrada cada día más. La crítica apunta también al uso de fondos públicos y menciona al presidente José Contreras como posible responsable de un cambio de rumbo.

La dignidad de Marta Gómez Montero frente al machirulo impresentable que ni se inmuta. Ella es una tertuliana extraordinaria y TVE es cada día más, si es que es eso posible, una pocilga que ojalá Contreras empiece a pagar sin nuestro dinero. https://t.co/tmuHPevaUq — Pilar Losantos (@pirlosantos) July 12, 2026

Y en respuesta al asqueroso mensaje de ‘disculpa’ de Cintora:

La dignidad de Marta Gómez Montero frente al machirulo impresentable que ni se inmuta. Ella es una tertuliana extraordinaria y TVE es cada día más, si es que es eso posible, una pocilga que ojalá Contreras empiece a pagar sin nuestro dinero. https://t.co/tmuHPevaUq — Pilar Losantos (@pirlosantos) July 12, 2026

Ahora la pelota recae en muchos tejados, pero tiene pinta de que la bola de nieve no va a hacerse pequeña sino todo lo contrario.

José Pablo López como director de la cadena está fuertemente señalado; el propio Cintora seguramente pondrá su cara de panoli y tirará por el camino del medio; el resto de contertulios que se prestan en acudir a esa mesa; y la propia Marta Gómez Montero…