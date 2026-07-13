Las redes condenan al sectario Cintora tras humillar a una mujer en directo: «Gentuza, misógino y machista»

En una escena dantesca y vergonzosa que quedará para la historia de la televisión pública española como ejemplo de autoritarismo y desprecio, el presentador Jesús Cintora volvió a exhibir su verdadera cara en ‘Malas Lenguas Noche’ (La 2). La periodista Marta Gómez Montero abandonó el plató entre lágrimas, rota y humillada, tras denunciar públicamente el maltrato sistemático al que la sometía este comunicador sectario.“No voy a contestar, Jesús. No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada”, espetó con la voz quebrada y lágrimas en los ojos. Y remató con una frase que duele por su crudeza: “He aguantado por mis hijos, por pagar las facturas… Pero ya no aguanto más. Prefiero comer mierda”. Acto seguido, se levantó y abandonó el estudio mientras Cintora, con su habitual frialdad arrogante, se limitaba a decir que “ella sabrá”. Patético.

Un machista con micrófono público

Este no es un incidente aislado. Es el patrón de conducta de un presentador que utiliza la televisión pagada por todos los españoles para imponer su agenda ideológica y aplastar a quien se atreva a discrepar. Cintora, ese autoproclamado defensor de causas “progresistas”, demostró una vez más su intolerancia visceral y su machismo descarado al humillar públicamente a una mujer que, según ella misma, llevaba tiempo soportando vejaciones constantes.

Las redes sociales no han tardado en estallar. Miles de mensajes llaman a Cintora “gentuza”, “misógino”, “machista” y “acosador verbal”. Usuarios de todo el espectro político coinciden en algo: este señor no merece ni un minuto más de antena en un medio público. Feministas que tanto claman contra el machismo brillan por su ausencia cuando el agresor lleva la etiqueta “progresista”. Silencio cómplice que dice mucho de su hipocresía.

Ya está bien de pagar con dinero público la arrogancia y el machismo disfrazado de progresismo.

Todo mi apoyo a Marta. Yo también he trabajado con Cintora, lo he sufrido, lo he visto maltratar a su propio equipo y también arrastrarse cuando le convenía. Esa gentuza es la que integra la Sincronizada de Pedro Sánchez https://t.co/iIgG0cMPnL — Isabel San Sebastián 🖌📚 (@isanseba) July 12, 2026

Machista misógino y sectario, lo tienes todo hijo pic.twitter.com/ML0MH4bxPC — 🇪🇦Mapi🇪🇦 (@que_jarturaaa) July 12, 2026

Estos hijos de pvta tan campechanos. pic.twitter.com/HCcMsMxlbJ — Ofendidito 🇪🇸©™️ (@ofendidito__) July 12, 2026

«Ha decidido irse. Ella sabrá». Después de humillar a una tertuliana que se tiene que ir llorando del programa. Ni se os ocurra guardar este vídeo y ponérselo a Cintora cada vez que hable de pluralidad y feminismo. pic.twitter.com/BF2fY5Ml7D — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) July 12, 2026

Eres un tipejo repugnante, Cintora. Un enano acomplejado lleno d rabia y bilis con cara d estreñido crónico, voz d locutor de Bingo d pueblo y alma d chusquero resentido.

Un marchito de saldo q se crece humillando mujeres.

Patético e indigno, es decir; un verdadero hijo de puta. pic.twitter.com/8od27uuNV9 — Jhoncrack.🇪🇸 (@Jhoncrack_4) July 12, 2026

RTVE debe suspender cautelarmente a @JesusCintora

En cualquier empresa con protocolos contra el acoso, este señor estaría siendo investigado. pic.twitter.com/JlErXcMvaV — Jesús Vazquez 🇪🇦💚🇪🇦💚 (@jesusvazquezb) July 12, 2026

.@JesusCintora tan defensor de la integridad de las mujeres, retratado como la basura que es. Un sectario peligroso (también con las mujeres). La presencia en TV es incompatible con la información, la dignidad, u la búsqueda de la verdad. Y la gente que permanece sentada en esa… — Cristina Seguí (@CristinaSegui) July 12, 2026