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EL PRESENTADOR HACE LLORAR A MARTA GÓMEZ MONTERO EN 'MALAS LENGUAS NOCHE' (RTVE)

Las redes condenan al sectario Cintora tras humillar a una mujer en directo: «Gentuza, misógino y machista»

El periodista de izquierdas demuestra su hipocresía con el feminismo después de su bochornoso comportamiento con una periodista

Jesús Cintora y Marta Gómez Montero
Jesús Cintora y Marta Gómez Montero
Archivado en: Jesús Cintora | Marta Gómez Montero | Periodismo | RTVE

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En una escena dantesca y vergonzosa que quedará para la historia de la televisión pública española como ejemplo de autoritarismo y desprecio, el presentador Jesús Cintora volvió a exhibir su verdadera cara en ‘Malas Lenguas Noche’ (La 2). La periodista Marta Gómez Montero abandonó el plató entre lágrimas, rota y humillada, tras denunciar públicamente el maltrato sistemático al que la sometía este comunicador sectario.“No voy a contestar, Jesús. No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada”, espetó con la voz quebrada y lágrimas en los ojos. Y remató con una frase que duele por su crudeza: “He aguantado por mis hijos, por pagar las facturas… Pero ya no aguanto más. Prefiero comer mierda”. Acto seguido, se levantó y abandonó el estudio mientras Cintora, con su habitual frialdad arrogante, se limitaba a decir que “ella sabrá”. Patético.

Un machista con micrófono público

Este no es un incidente aislado. Es el patrón de conducta de un presentador que utiliza la televisión pagada por todos los españoles para imponer su agenda ideológica y aplastar a quien se atreva a discrepar. Cintora, ese autoproclamado defensor de causas “progresistas”, demostró una vez más su intolerancia visceral y su machismo descarado al humillar públicamente a una mujer que, según ella misma, llevaba tiempo soportando vejaciones constantes.

Las redes sociales no han tardado en estallar. Miles de mensajes llaman a Cintora “gentuza”, “misógino”, “machista” y “acosador verbal”. Usuarios de todo el espectro político coinciden en algo: este señor no merece ni un minuto más de antena en un medio público. Feministas que tanto claman contra el machismo brillan por su ausencia cuando el agresor lleva la etiqueta “progresista”. Silencio cómplice que dice mucho de su hipocresía.

Ya está bien de pagar con dinero público la arrogancia y el machismo disfrazado de progresismo.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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