El regreso del veraniego ‘Grand Prix’: el ritual compartido de abuelos y niños

El verano televisivo vuelve a tener su cita colectiva. El concurso de pueblos que marcó varias generaciones regresa hoy a La 1 con la promesa de repetir la fórmula que lo convirtió en el programa que podía ver a la vez el abuelo y el niño, sin que ninguno sintiera que le hablaban en un idioma ajeno. La cadena pública busca así reforzar un espacio de televisión en abierto donde la familia se siente delante del televisor, comente las pruebas en voz alta y no necesite segundas pantallas para entretenerse mientras dura el programa.

RTVE ha fijado el estreno de la nueva edición del Grand Prix del Verano para este lunes 13 a las 21.45 horas en La 1 y en la plataforma RTVE Play. El concurso vuelve con Ramón García como maestro de ceremonias, acompañado por Lalachus y Gorka Rodríguez, según ha comunicado la corporación pública. La idea es mantener la esencia del formato clásico, pero ajustarlo a los hábitos actuales de consumo televisivo.

En una entrevista reciente, Ramón García ha definido el espacio como “el único programa con el que la gente deja el móvil a un lado”, resaltando el carácter de cita compartida y casi ritual que busca recuperar el concurso. Ese valor de experiencia común se ha convertido en un reclamo central para RTVE, que intenta diferenciar su oferta en un entorno marcado por el consumo individual y bajo demanda. La cadena confía en que el programa siga siendo un punto de encuentro intergeneracional.

La presencia de Ramón García funciona como un elemento de continuidad emocional. El presentador, que volvió al formato en 2023 tras casi dos décadas de ausencia, se ha consolidado como figura reconocible para quienes crecieron con el programa original y como rostro amable para quienes lo descubren ahora en su versión actual. Esa mezcla de memoria televisiva y adaptación al presente es parte del atractivo que RTVE intenta capitalizar.

Qué cambia y qué se mantiene en el nuevo ‘Grand Prix’

El retorno del concurso llega con varias claves que caracterizan esta nueva etapa:

Nuevo horario de emisión en prime time de verano en La 1 .

. Incorporación de colaboradores como Lalachus y Gorka Rodríguez .

y . Recuperación de pruebas clásicas del formato.

Enfoque explícito en el público familiar.

RTVE ha remarcado que la nueva edición recupera una de sus pruebas más míticas, lo que demuestra que el programa no renuncia a su identidad lúdica y física. La imagen del verano de pueblos compitiendo, caídas en pruebas de habilidad y ese tono de fiesta popular son el núcleo del proyecto.

El concurso sigue apoyándose en varios elementos que lo diferencian en el ecosistema actual:

Competición entre pueblos, con alcaldes y vecinos que se desplazan al plató. Pruebas de resistencia, equilibrio y coordinación que se comentan en casa casi como si se tratara de una final deportiva. Humor blanco y situaciones físicas que funcionan como lenguaje común entre generaciones.

En esta apuesta por el entretenimiento accesible, el formato se distancia de los realities de convivencia y los concursos de preguntas más clásicos. Aquí el protagonismo lo tienen la comunidad y el cuerpo, en un tono de fiesta veraniega televisada.

Televisión, móviles y el valor de la cita compartida

El regreso del Grand Prix es un reflejo de una preocupación creciente en las cadenas generalistas: la pérdida de momentos de consumo sincronizado. RTVE espera que el concurso sirva como un antídoto contra la fragmentación de pantallas, empujando a que varias generaciones se sienten juntas ante el mismo contenido.

El formato se apoya en varios factores:

Horario claro y estable, que facilita convertir el programa en hábito semanal.

Pruebas que generan conversación inmediata, sin necesidad de haber seguido toda la temporada.

Mecánica sencilla, que no exige conocer el historial de personajes.

Esa estructura ha sido pensada para que alguien pueda incorporarse a mitad de programa y entender rápidamente lo que está sucediendo, facilitando que el concurso funcione como un punto de encuentro incluso para quienes no son seguidores constantes. La cita está diseñada para que el comentario en voz alta regrese al salón: quién caerá, qué pueblo aguantará más.

En paralelo, la presencia de colaboradores vinculados al ecosistema digital busca conectar con los públicos más jóvenes, evitando que el programa se quede atrapado en la nostalgia. La frase sobre que el Grand Prix es el espacio donde “se deja el móvil a un lado” sugiere un cambio de prioridad: primero se mira el programa y luego se comenta.

Curiosidades veraniegas de un clásico televisivo