Sátira, cloacas y payasos: la RTVE que disecciona Francisco Rosell

La columna de Francisco Rosell, publicada en El Debate el 13 de julio de 2026, irrumpe hoy con un título que no deja margen para la ambigüedad: La cloaca de Sánchez y los nuevos payasos de RTVE. Desde la primera línea, el periodista plantea una tesis rotunda: bajo el mandato de Pedro Sánchez, la política y la televisión pública se han fusionado en una maquinaria de propaganda revestida de comedia, donde la risa se convierte en un mecanismo al servicio del poder.

El arranque del texto se apoya en una imagen corrosiva que vertebra toda la glosa: la «carcoma» del sistema que va «de la S a la Z, pasando por la A, la N y la CH de Sánchez», una síntesis de un proyecto político que, según Rosell, corroe instituciones, controles y contrapesos. Esa carcoma no se limita al Gobierno; se extiende a RTVE, convertida, en su relato, en escenario principal de una farsa donde los «nuevos payasos» del ente público funcionan como lubricante emocional de la cloaca política.

Sánchez como «capo di tutti capi» y la organización mafiosa

La metáfora central que estructura la columna es tan explícita como incómoda: Sánchez se presenta «transfigurado en “capo di tutti capi” de una organización delictiva estructurada como la mafia», con su correspondiente «sottocapo» –el secretario de Organización– y una red de «caporegime» que le secundan en cada frente. Con esta imagen, Rosell construye una lectura del poder sanchista como una estructura jerárquica, disciplinada y blindada frente a cualquier disidencia interna o externa.

El texto vincula esa arquitectura del poder con la expansión de la carcoma institucional. En uno de los pasajes fundamentales del artículo, Rosell subraya el papel del humor en esa maquinaria propagandística: «Estos cómicos agradaores del sanchismo, a costa del contribuyente, engrosan una estrategia pareja a la de Goebbels…». La comparación con Goebbels es deliberadamente provocadora y busca dimensionar el alcance de lo que el autor considera una estrategia consciente: evitar mostrar la crudeza de la realidad política y social, mientras se sustituye por formatos de infoentretenimiento y relatos edulcorados que mantengan al público en una burbuja emocional manejable.

Infoentretenimiento, payasos y la televisión sanchista

Rosell se detiene en la transformación de RTVE en una suerte de taller donde se funden información y espectáculo. Lo resume en un pasaje que condensa su crítica a la nueva televisión pública: «Ahí se resume el infoentretenimiento de la televisión sanchista donde se golpea como en un yunque…». En esa referencia al clown Bim-Bom, Rosell introduce una advertencia implícita: los humoristas del entorno sanchista, a diferencia del payaso ruso, evitarán cruzar la línea roja que incomode al poder que les sostiene.

La columna desglosa esta idea en torno a varios ejes:

La selección de cómicos y presentadores que, según el autor, se alinean con el discurso gubernamental.

El uso de la televisión pública como escaparate preferente para mensajes, campañas y relatos oficialistas.

La construcción de una audiencia «cautiva», acostumbrada a consumir política trivializada, envuelta en formatos de entretenimiento.

Rosell insiste en que ese «infoentretenimiento» no es un efecto colateral, sino una pieza más de la estrategia del capo di tutti capi: se trata de saturar el espacio público con ruido amable, desplazar el debate serio y dejar que los «payasos» hagan el trabajo de desactivar la tensión social.

De la carcoma al ecosistema mediático y político

La imagen de la «carcoma» que va de la S a la Z y pasa por la A, la N y la CH funciona como un abecedario del poder sanchista. Rosell sugiere que no hay ámbito que quede fuera: la dirección del partido, los socios parlamentarios, los aparatos mediáticos. Para hacer inteligible esa idea al lector, el texto se apoya en la comparación con las estructuras clásicas de la mafia italiana:

Capo di tutti capi : el líder indiscutido.

: el líder indiscutido. Sottocapo : el número dos.

: el número dos. Caporegime: los jefes de zona que aplican las órdenes.

Lo que podría parecer una licencia retórica se convierte en un esquema que ordena la lectura de la realidad política: la carcoma no es azarosa, sino el resultado de una estructura diseñada para blindar el mando y controlar los resortes esenciales del Estado.

Más allá de la carga política, la columna deja algunos guiños culturales que impulsan la lectura: la cita a Goebbels y su máxima de que «el buen humor gana guerras» enlaza la propaganda bélica con el entretenimiento contemporáneo, mientras que la mención al gueto de Varsovia enfatiza la voluntad de evitar escenas incómodas para la audiencia. Estos elementos, junto a la metáfora mafiosa, convierten el texto de Francisco Rosell en una pieza que mezcla denuncia política, crítica mediática y narrativa literaria, donde la televisión pública, los payasos y la cloaca no son solo imágenes, sino síntomas de un tiempo en que hasta la risa parece tener dueño.