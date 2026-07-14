Las 10 tendencias noticiosas de este 14 de julio de 2026 en España: Incendios, corrupción, pasaportes, ola de calor…

1. SUCESOS · MEDIO AMBIENTE · POLÍTICA

El incendio de Los Gallardos se convierte en el más letal del siglo y reabre el debate climático

El fuego de Los Gallardos (Almería) domina la conversación informativa y política tras confirmarse 13 personas fallecidas, miles de evacuados y unas 7.000 hectáreas arrasadas, lo que lo convierte en el incendio más mortífero del siglo en España. Las imágenes de urbanizaciones calcinadas y residentes huyendo han inundado noticieros y redes, mientras se multiplican las preguntas sobre prevención, planificación urbanística y medios de extinción. El presidente del Gobierno y el de la Junta de Andalucía han escenificado unidad al agradecer el trabajo de los equipos de emergencia y vincular la tragedia con la “emergencia climática”, subrayando que el cambio climático «mata» y que este tipo de episodios extremos serán cada vez más frecuentes si no se refuerza la adaptación. En paralelo, la oposición aprovecha el foco mediático para exigir un plan nacional de lucha contra incendios y una revisión profunda de las políticas forestales y de gestión del territorio.

www.lasexta.com: claves del incendio de Los Gallardos

2. POLÍTICA · TRIBUNALES

Begoña Gómez, el pasaporte y la presión judicial sobre Moncloa

La causa contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, vuelve a situarse entre lo más buscado y comentado: el juez Peinado le ha dado cinco días para acreditar que solo utilizó su pasaporte para viajar a Londres a la graduación de su hija, al no constar sellos de entrada y salida. Este detalle técnico se ha convertido en munición política: desde la oposición se insiste en la necesidad de explicaciones sobre viajes y posibles tratos de favor, mientras el Gobierno denuncia “acoso” y “persecución” por motivos políticos y recuerda que Reino Unido ya no sella sistemáticamente los pasaportes. El caso alimenta un clima de polarización intensa en pleno ciclo de debates internos en el PSOE y negociaciones con sus socios, con parte del bloque de investidura reclamando “limpiar” el desgaste por los escándalos y otros advirtiendo de que la ofensiva judicial puede desestabilizar la legislatura.

www.rtve.es: últimos movimientos en el caso de Begoña Gómez

3. POLÍTICA · PARTIDOS · ESCENARIO ELECTORAL

Sánchez resiste el adelanto electoral mientras crecen las voces internas críticas

En el frente estrictamente político, la gran conversación gira en torno a la gobernabilidad y al futuro inmediato de la legislatura: Pedro Sánchez ha descartado un adelanto electoral y prepara ya el relato para la gran batalla de 2027, pese a la presión de la oposición y a los casos judiciales que rodean al PSOE. Fuera de foco pero con enorme interés interno, las intervenciones a puerta cerrada de dirigentes socialistas dibujan un partido tensionado por la gestión de los escándalos y por la relación con Junts, que advierte de que, si no se cumple con las demandas sobre Cataluña, la inestabilidad será “permanente”. El PP, por su parte, está utilizando cada nuevo caso —desde el de Begoña Gómez al de antiguos colaboradores implicados en tramas de contratos— para insistir en la idea de una “trama” en torno a Moncloa y para reclamar elecciones anticipadas, mientras en el Senado mantiene la presión institucional sobre el Gobierno.

www.elpais.com: análisis del pulso interno en el PSOE

4. JUSTICIA · CORRUPCIÓN · CASOS SENSIBLES

El ‘caso Koldo’ y las investigaciones por sobornos elevan la tensión judicial

Las derivadas del llamado ‘caso Koldo’ y de otras investigaciones por corrupción marcan otra de las grandes tendencias del día. En la Audiencia Nacional sigue la atención sobre la declaración de la abogada de Koldo García en la pieza que investiga un intento de soborno al fiscal Ignacio Stampa, quien ha ratificado ante el juez que una exmilitante socialista le confesó que actuaba siguiendo órdenes “del presidente del Gobierno” para “limpiar sin límite”. Aunque el Gobierno rechaza tajantemente esa versión, el relato ha alimentado titulares y tertulias, reforzando la percepción de guerra sucia entre facciones y órganos del Estado. El caso se suma a otras investigaciones por contratos en pandemia, licitaciones públicas y presiones internas que, en conjunto, dibujan una atmósfera de desconfianza hacia las instituciones y elevan el coste político de cada nuevo auto judicial.

www.efe.com: últimos avances en la investigación de sobornos

5. SOCIEDAD · VIOLENCIA MACHISTA

Nueva víctima mortal en Zaragoza y debate sobre protección y recursos

En el plano social, la conmoción se centra en el asesinato de Eugenia, de 49 años, presuntamente a manos de su pareja en Zaragoza, que se convierte en la víctima mortal número 36 por violencia machista en lo que va de año y la 1.331 desde que existen estadísticas oficiales. El caso reabre con fuerza el debate sobre la eficacia de las órdenes de alejamiento, los recursos de atención y la necesidad de reforzar la detección temprana de casos de riesgo. Colectivos feministas y asociaciones de víctimas insisten en que no se banalicen los discursos que cuestionan la violencia de género y reclaman más medios para juzgados especializados y servicios sociales, mientras los partidos se cruzan reproches sobre la aplicación del Pacto de Estado. En redes, la etiqueta ligada al nombre de la víctima y a la ciudad de Zaragoza acumula mensajes de duelo, indignación y peticiones de reformas urgentes.

www.efe.com: datos y contexto de la última víctima de violencia machista

6. SANIDAD · GESTIÓN PÚBLICA

Cese en Sanidad en Andalucía por fallos en cribados de cáncer de mama

La sanidad vuelve a ser foco de malestar ciudadano tras el cese del delegado territorial de Salud en Sevilla, Manuel Molina, por su implicación en errores del programa de cribado de cáncer de mama cuando era gerente del Hospital Virgen del Rocío. La decisión de la Junta de Andalucía llega después de semanas de críticas por fallos en citaciones y pruebas que podrían haber retrasado diagnósticos en cientos de mujeres, un asunto extremadamente sensible que ha generado protestas y peticiones de responsabilidades políticas. El caso se suma al debate general sobre listas de espera y recursos en la sanidad pública, con manifestaciones en varias comunidades y denuncias de “desmantelamiento” de servicios clave. El desgaste es transversal: donde gobierna la izquierda se señalan los recortes heredados, y donde manda la derecha, las privatizaciones y externalizaciones, mientras los pacientes se quejan de demoras cada vez más largas.

www.efe.com: el cese en Sevilla reabre la polémica sobre los cribados

7. INTERNACIONAL · DIPLOMACIA · DEPORTE

Francia carga contra Mariano Rajoy por sus comentarios sobre la selección gala

En el terreno internacional, una polémica muy española se cuela en la agenda diplomática: la embajada y varios responsables políticos franceses han cargado contra Mariano Rajoy por unas declaraciones sobre la selección francesa de fútbol que se han interpretado como despectivas. La indignación en Francia ha sido notable, con críticas públicas y reproches en medios, mientras en España el debate se divide entre quienes ven en las palabras del expresidente una falta de respeto y quienes las relativizan como un comentario desafortunado sacado de contexto. El episodio estalla en pleno clima de sensibilidad con el país vecino por otras cuestiones bilaterales, y coincide con la decisión del Senado español de paralizar la tramitación del Tratado de Amistad con Francia a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la participación de ministros franceses en consejos de ministros españoles. Política, fútbol y orgullo nacional se mezclan en una controversia que ha escalado mucho más allá de una simple broma futbolística.

www.infobae.com: Rajoy, en el centro de la polémica con Francia

8. ECONOMÍA · EMPLEO · SOCIEDAD

España, líder europeo en bajas laborales y debate sobre absentismo y salud mental

Los datos sobre bajas laborales sitúan a España en el centro del debate económico y social: es el país de la UE donde más han crecido las ausencias por incapacidad temporal desde la pandemia y uno de los que registran mayores tasas de bajas. El incremento impacta directamente en los costes para la Seguridad Social y para las empresas, que denuncian un problema de absentismo masivo, mientras sindicatos y expertos apuntan a un deterioro real de la salud mental, al envejecimiento de la población activa y a condiciones laborales precarias que disparan el riesgo de baja. Los especialistas subrayan que el fraude es “prácticamente anecdótico”, y que el foco debería ponerse en prevención, ergonomía y atención psicológica, pero el debate público se ha polarizado entre los que hablan de “picaresca” y los que recuerdan que la productividad no se mejora recortando derechos. En redes, el asunto engancha porque se cruza con preocupaciones muy cotidianas: sueldos, estrés, conciliación y agotamiento tras años de crisis encadenadas.

www.20minutos.es: radiografía de las bajas laborales en España

9. METEOROLOGÍA · EMERGENCIA CLIMÁTICA

Ola de calor generalizada: máximas extremas y riesgo de tormentas violentas

El tiempo vuelve a ser protagonista con una ola de calor que dispara las temperaturas en buena parte de la Península y los archipiélagos, con máximas por encima de 36-38 ºC en muchas zonas y picos de 40-42 ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en áreas del litoral mediterráneo. A la vez, la Aemet alerta de tormentas vespertinas con rachas muy fuertes de viento y posible granizo en la Meseta, el sistema Ibérico, la cordillera Cantábrica y el alto Ebro, un cóctel que agrava el riesgo de incendios y complicaciones en carretera. Las autoridades insisten en limitar la exposición al sol en las horas centrales, vigilar a mayores y menores y extremar precauciones en actividades al aire libre, especialmente en zonas forestales ya castigadas por el fuego. El calor se cruza en redes con contenidos virales sobre trucos para soportar las altas temperaturas y críticas a la falta de sombras, fuentes y refugios climáticos en muchas ciudades.

www.lasvocesdelpueblo.com: aviso por ola de calor y tormentas

10. CULTURA · CINE · MEMORIA COLECTIVA

Muere Sam Neill, el rostro de ‘Jurassic Park’, y las redes convierten su adiós en fenómeno global

En el terreno cultural, el gran impacto emocional del día viene marcado por la muerte del actor Sam Neill, protagonista de ‘Jurassic Park’, a los 78 años. La noticia ha provocado una avalancha de homenajes en redes, con escenas de la saga de Spielberg, recuerdos de otras películas y mensajes de varias generaciones que crecieron con su figura como sinónimo de cine de aventuras. Medios y plataformas han rescatado entrevistas y anécdotas de rodaje, mientras las salas y las plataformas de streaming detectan un repunte en la visualización de sus títulos más icónicos. En España, el eco va más allá de la nostalgia: se enlaza con el debate sobre la crisis del cine en salas, el tirón eterno de los grandes clásicos de los noventa y la dificultad de las producciones actuales para generar estrellas tan reconocibles. El adiós de Neill llega además en un momento de saturación de remakes y secuelas, lo que alimenta comparaciones entre el Hollywood de entonces y el de ahora, con un punto de melancolía compartida.

www.lasexta.com: reacciones a la muerte de Sam Neill