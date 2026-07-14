La diputada saharaui de Sumar sale al rescate de la imputada Begoña y ataca a Peinado

En un nuevo capítulo de la causa judicial que envuelve a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, la diputada de Sumar Tesh Sidi ha salido en defensa de la imputada y ha lanzado duras críticas contra el juez Juan Carlos Peinado. La parlamentaria saharaui ha acusado al magistrado de tener “una clarísima obsesión” con Gómez y ha ironizado con que “se nos está haciendo larguísima su jubilación”, en referencia a la última providencia del instructor.

El juez Peinado ha exigido a Begoña Gómez que acredite en un plazo improrrogable de cinco días que su reciente viaje al Reino Unido se limitó exclusivamente a asistir a la graduación de una de su hija, tal como se le autorizó de forma excepcional. Según la providencia, en el pasaporte de Gómez no constan sellos de entrada o salida que confirmen el desplazamiento, lo que ha llevado al magistrado a requerir pruebas documentales para descartar un posible quebrantamiento de las medidas cautelares.

Contexto del caso Begoña Gómez

Este episodio se enmarca en la investigación abierta contra Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias y falsedad documental, relacionados principalmente con su actividad en la cátedra del Instituto de Empresa y posibles favores a empresarios que mantuvieron contratos con administraciones públicas. El juez Peinado decidió en junio de 2026 abrir juicio oral contra ella por cuatro delitos y le retiró el pasaporte como medida cautelar para evitar riesgos de fuga.

Pese a la retirada del pasaporte, la defensa de Gómez —encabezada por el exministro socialista Antonio Camacho— solicitó permiso para dos viajes: acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía (Ankara) y asistir a la graduación de su hija en Londres entre el 8 y el 10 de julio.

El juez Peinado se encontraba de vacaciones, por lo que un juez sustituto, Antonio Viejo, autorizó únicamente el desplazamiento a Reino Unido, denegando el viaje a Turquía. Gómez viajó en avión comercial de vuelta, siempre con escolta policial.

Al reincorporarse, Peinado revisó el pasaporte y, al no encontrar sellos, activó este nuevo requerimiento. La falta de sellos es habitual en viajes intra-Schengen o con controles automatizados, pero el magistrado exige acreditación expresa (billetes, boarding passes, certificados de la universidad, etc.) para garantizar que no se produjo ningún otro desplazamiento.

La defensa desde Sumar

Tesh Sidi, diputada de Sumar por Madrid y de origen saharaui, no ha dudado en posicionarse públicamente. En el programa ‘Más Vale Tarde’ (laSexta), este 13 de julio de 2026, la parlamentaria ha señalado que el juez “a golpe de titulares y de necesidad de protagonismo está poniendo en duda el ejercicio y la propia confianza que tiene la ciudadanía en la Justicia”. Además, ha recordado que la Audiencia Provincial ya ha corregido en varias ocasiones al instructor y ha manifestado que “me daría pánico tenerle como juez”.

Estas palabras se suman a la línea defensiva del Gobierno y de sus socios parlamentarios, que han calificado la instrucción de “lawfare” o judicialización de la política. Desde Moncloa se insiste en la presunción de inocencia de Begoña Gómez y en que se trata de una persecución política contra la familia del presidente.

Este nuevo pulso judicial llega en un momento de alta tensión política. Mientras el PSOE y sus aliados cargan contra lo que consideran una “obsesión” del juez, la oposición exige que la Justicia actúe con independencia y que Begoña Gómez responda por las irregularidades investigadas.