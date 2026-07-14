¡Sánchez sí que se apoya en racistas y asesinos para gobernar!

No veremos que a Pedro Sánchez se le caiga la cara de vergüenza, eso no pasará. Ni aunque no le quede nadie alrededor en libertad, ni aunque él mismo esté sentado en el banquillo. No veremos ese arrepentimiento. Todo es construcción de relato, todo es mentir.

Si alguien se apoyó en racistas y asesinos para gobernar y lo hizo por dos veces, incluso concediendo tremendas ofensas para el pueblo español, ese es Pedro Sánchez.

De modo que no venga con milongas metiéndose en una polémica absurda con Mariano Rajoy por un artículo sobre fútbol, porque la enésima cortina de humo no va a colar.

Abordamos todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de este 14 de julio, día grande para España en el Mundial, compitiendo por llegar a la segunda final de su historia.

Con Milagros Marcos (diputada en el Congreso) y Carlos García (PP País Vasco).