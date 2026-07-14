ENTREVISTADO EN 'TIEMPO DE HABLAR'

Figaredo sorprende a Rojo: «Cuando gane VOX, los tertulianos que viven de lo público pasarán hambre»

Archivado en: Gobierno | Justicia | Periodismo | Política

Más información

José María Figaredo, diputado de VOX en &#039;El programa de Ana Rosa&#039; (Telecinco)

Figaredo (VOX) llama de todo a Sánchez y advierte del pucherazo electoral que prepara

Jesús Cintora y José María Figaredo.

Figaredo (VOX) revienta en directo a Cintora (TVE) y su tropa con sus planes para 'Tele Pedro'

José María Figaredo (Gijón, 26 de septiembre de 1988) es un abogado, economista y político español de Vox.

Licenciado en Derecho (2011) y en Administración y Dirección de Empresas (2012) por la Universidad Pontificia Comillas, se especializa en litigios y arbitraje. Es diputado por Asturias en el Congreso de los Diputados desde 2019 (XIII, XIV y XV legislaturas), donde ejerce como secretario general del Grupo Parlamentario Vox.

Figaredo charla este 14 de julio de 2026 con Alfonso Rojo en el marco del programa ‘Tiempo de hablar’, donde hacen un repaso a la actualidad política más inmediata con escándalo tras escándalo de los socialistas y del entorno de Pedro Sánchez, y abordan también el reciente suceso vivido en RTVE. 

Nacido en el seno de una familia asturiana, militó en Vox desde poco después de su fundación y se ha destacado como portavoz en comisiones de Economía, Energía y Transformación Digital. Figaredo es un hombre prudente pero contundente, no se anda con rodeos en esta entrevista con Rojo.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

COMIDA SANA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bebés Comida sana Masaje y relajación Mascotas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]