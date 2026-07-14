Figaredo sorprende a Rojo: «Cuando gane VOX, los tertulianos que viven de lo público pasarán hambre»

José María Figaredo (Gijón, 26 de septiembre de 1988) es un abogado, economista y político español de Vox.

Licenciado en Derecho (2011) y en Administración y Dirección de Empresas (2012) por la Universidad Pontificia Comillas, se especializa en litigios y arbitraje. Es diputado por Asturias en el Congreso de los Diputados desde 2019 (XIII, XIV y XV legislaturas), donde ejerce como secretario general del Grupo Parlamentario Vox.

Figaredo charla este 14 de julio de 2026 con Alfonso Rojo en el marco del programa ‘Tiempo de hablar’, donde hacen un repaso a la actualidad política más inmediata con escándalo tras escándalo de los socialistas y del entorno de Pedro Sánchez, y abordan también el reciente suceso vivido en RTVE.

Nacido en el seno de una familia asturiana, militó en Vox desde poco después de su fundación y se ha destacado como portavoz en comisiones de Economía, Energía y Transformación Digital. Figaredo es un hombre prudente pero contundente, no se anda con rodeos en esta entrevista con Rojo.