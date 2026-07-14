Palos a Marta Gómez Montero por ‘comer mierda’ de Cintora: “Que te aproveche”

La tertuliana Marta Gómez Montero ha vuelto este lunes al programa Malas Lenguas de RTVE tras el sonado incidente del sábado, en el que abandonó el plató visiblemente alterada y denunciando el trato humillante que, según ella, venía recibiendo de forma recurrente por parte del presentador Jesús Cintora.

En su regreso, ambos protagonizaron un momento de reconciliación en directo: se dieron la mano y Gómez Montero restó hierro al asunto, argumentando que “somos humanos y hay días que tienes impulsos”. Cintora, por su parte, aceptó la explicación. Sin embargo, la imagen de la colaboradora regresando al mismo espacio que criticó duramente apenas 48 horas antes ha desatado una tormenta de críticas en redes sociales, donde la acusan abiertamente de falta de dignidad y de “comer mierda” por motivos económicos.

La polémica ha sido especialmente virulenta en X (antes Twitter), donde decenas de miles de usuarios han cargado contra la tertuliana. La periodista Cristina Seguí fue una de las primeras en reaccionar con dureza.

No le ha gustado “comer mierda”. De sentirse humillada a sentir que “les debe todo” en menos de 24 hrs. Preferiría fregar escaleras. pic.twitter.com/WaBqpAz03P — Cristina Seguí (@CristinaSegui) July 13, 2026

Marta Gómez Montero y Cintora se dan la mano y hacen las paces en directo. Al final sí iba a aguantar más humillaciones. pic.twitter.com/PCw64ixGhq — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) July 13, 2026

Como una de esas mujeres maltratadas que perdona a su maltratador y vuelve con él una y otra vez.

Pues si le gusta comer mierda que siga comiendo. https://t.co/Sx0RDq4He0 — Disonancia Cognitiva (@DCognitivos) July 13, 2026

La cara de asco que hace Marta Gómez cuando Cintora le dice que le dé la mano, pero en fin, es comprensible, hay que pagar las facturas aunque te tengas que sentar con el diablo. pic.twitter.com/ihyxfflmZV — Usuario de X (@usuari0dx) July 13, 2026

Soy Gómez Montero PePera: vuelvo a RTVE.

Mi dignidad la tengo debajo, en el POTORRO. pic.twitter.com/oRomIA9rI9 — CALANDRACASEl (@CALANDRACAS_EL) July 13, 2026

Pues Marta Gomez Montero al final ha preferido comer mierda. 😂 pic.twitter.com/41PrbbY2fx — JuanAntonio 80 (@TR4F1C) July 13, 2026

Contexto de la polémica

El sábado, durante la emisión de Malas Lenguas, Marta Gómez Montero estalló visiblemente afectada, acusando al programa y a Cintora de humillaciones constantes. Muchos espectadores interpretaron que se trataba de un límite alcanzado tras semanas o meses de tensión en el plató.

Sin embargo, su rápida vuelta ha sido interpretada por gran parte de la audiencia como una claudicación motivada por la necesidad económica. “Hay que pagar las facturas”, es la justificación que más se le atribuye y que más se critica. Varios comentarios la comparan con personas atrapadas en relaciones tóxicas que regresan a pesar del maltrato.