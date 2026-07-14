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LA PERIODISTA REGRESA A LA CADENA PÚBLICA EN MENOS DE 48 HORAS

Palos a Marta Gómez Montero por ‘comer mierda’ de Cintora: “Que te aproveche”

La polémica ha sido especialmente virulenta en X, donde decenas de miles de usuarios han cargado contra la tertuliana

Marta Gómez Montero en el plató de &#039;Malas Lenguas&#039; (TVE)
Marta Gómez Montero en el plató de 'Malas Lenguas' (TVE)
Archivado en: Jesús Cintora | Marta Gómez Montero | Periodismo

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Jesús Cintora y Marta Gómez Montero.

Marta Gómez Montero elige "comer mierda" y regresa en menos de 48 horas al programa de Jesús Cintora en TVE

La tertuliana Marta Gómez Montero ha vuelto este lunes al programa Malas Lenguas de RTVE tras el sonado incidente del sábado, en el que abandonó el plató visiblemente alterada y denunciando el trato humillante que, según ella, venía recibiendo de forma recurrente por parte del presentador Jesús Cintora.

En su regreso, ambos protagonizaron un momento de reconciliación en directo: se dieron la mano y Gómez Montero restó hierro al asunto, argumentando que “somos humanos y hay días que tienes impulsos”. Cintora, por su parte, aceptó la explicación. Sin embargo, la imagen de la colaboradora regresando al mismo espacio que criticó duramente apenas 48 horas antes ha desatado una tormenta de críticas en redes sociales, donde la acusan abiertamente de falta de dignidad y de “comer mierda” por motivos económicos.

La polémica ha sido especialmente virulenta en X (antes Twitter), donde decenas de miles de usuarios han cargado contra la tertuliana. La periodista Cristina Seguí fue una de las primeras en reaccionar con dureza.

Contexto de la polémica

El sábado, durante la emisión de Malas Lenguas, Marta Gómez Montero estalló visiblemente afectada, acusando al programa y a Cintora de humillaciones constantes. Muchos espectadores interpretaron que se trataba de un límite alcanzado tras semanas o meses de tensión en el plató.

Sin embargo, su rápida vuelta ha sido interpretada por gran parte de la audiencia como una claudicación motivada por la necesidad económica. “Hay que pagar las facturas”, es la justificación que más se le atribuye y que más se critica. Varios comentarios la comparan con personas atrapadas en relaciones tóxicas que regresan a pesar del maltrato.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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