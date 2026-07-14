La ‘todóloga’ Sarah Santaolalla saca las uñas y defiende al hermanísimo mientras ataca a la Justicia

Ya tardaron en salir.

En un ejercicio más de experta en todo y en nada, la comunicadora y autoproclamada analista política Sarah Santaolalla ha vuelto a rendirse al Gobierno Sánchez.

Ante la condena de la Audiencia de Badajoz a David Sánchez Pérez-Castejón —hermano del presidente del Gobierno— a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, Santaolalla ha corrido a las redes para defender lo indefendible y cargar contra jueces, medios y políticos que, según ella, se han pasado de frenada.

En su cuenta de X, la presentadora asegura sin titubeos que condenaron a David Sánchez “sin pruebas” y con una instrucción “negligente”, acompañada de una “cacería mediática con bulos”.

Olvida, o prefiere ignorar, que la propia sentencia declara probado que la Diputación de Badajoz creó expresamente una plaza vacía de contenido real, adjudicada al hermano del presidente por interés particular y no por el interés general. Pero para Santaolalla, eso parece secundario. Lo importante es atacar a la “derecha mediática, judicial y política” por haber “pasado todos los límites”.

Esta defensa a ultranza del hermanísimo llega con el sello habitual de la comentarista: sentencias rotundas sobre materias que, en teoría, no dominaría (derecho penal, instrucción judicial, valoración de pruebas…), pero que ella despacha con la misma soltura con la que analiza encuestas, debates o crisis internacionales. Todóloga en estado puro.

Mientras la Audiencia Provincial de Badajoz certifica que se creó un puesto a medida para David Sánchez, Santaolalla prefiere centrar su indignación en los que denuncian el caso y en los jueces que lo han resuelto. Una estrategia ya clásica en ciertos círculos: cuando la Justicia toca a los suyos, el problema no es el delito, sino quien lo investiga o lo juzga.

Condenan a David Sánchez sin pruebas y con un juicio en el que la mayoría de los testigos han negado que se hiciese algo irregular. Con una instrucción negligente y una cacería mediática con bulos en sus pantallas.

Jueces, pseudoperiodistas y políticos desatados. Nada nuevo. — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) July 14, 2026

«No queda probado que persona o personas ejercieran presión o influencia sobre los acusados prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos» esto dice la sentencia. https://t.co/YMQOD1xoJo — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) July 14, 2026