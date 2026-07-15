Las 10 temas claves de este 15 de julio de 2026 en España

1. POLÍTICA · ECONOMÍA

El Congreso tumba la senda de déficit y tensiona la legislatura

El rechazo en el Congreso a los objetivos de estabilidad presupuestaria y a la senda de déficit del Gobierno, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, se ha convertido en el gran termómetro de la fragilidad parlamentaria. La votación, que debía ser el paso previo para avanzar en los nuevos presupuestos, abre un escenario de enfrentamiento abierto en el que Moncloa anuncia que volverá a presentar la misma propuesta mientras la oposición presume de haber frenado la estrategia económica del Ejecutivo. El bloqueo llega justo cuando el Consejo de Ministros se prepara para fijar el límite de gasto y en pleno debate sobre el ajuste fiscal hasta 2029, lo que dispara las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sacar adelante unas cuentas públicas completas.

2. POLÍTICA · JUSTICIA

Condena al hermano de Pedro Sánchez y ofensiva política sobre la corrupción

La condena a nueve años de inhabilitación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por un delito de prevaricación, ha encendido todas las alarmas en la arena política y judicial. Moncloa habla de “sentencia injusta” y confía en que las instancias superiores la corrijan, mientras el PP sostiene que un fallo de este calibre “haría caer a un Gobierno en cualquier país” y Vox aprovecha para reforzar su relato de corrupción generalizada en el entorno socialista. El caso se entrelaza con el denominado ‘caso Koldo’ y otras investigaciones por corrupción, que mantienen en primer plano el desgaste del PSOE y alimentan la pugna interna y externa sobre la continuidad de Pedro Sánchez.

3. POLÍTICA · DERECHOS SOCIALES

Reforma de la ley de dependencia y aumento histórico de la financiación

En medio del choque por la senda de déficit, el Congreso ha aprobado la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, fijando en el 50% la aportación del Estado al sistema y convalidando un decreto que transfiere 6.200 millones de euros a las comunidades hasta 2027. La medida, presentada como un avance estructural en la protección social, convive con el rechazo simultáneo a los objetivos de estabilidad, lo que dibuja una Cámara capaz de respaldar ampliaciones de derechos mientras bloquea el marco fiscal que las sostiene. En el terreno político, el Gobierno reivindica estas reformas como prueba de que la legislatura avanza pese a la aritmética complicada, mientras la oposición insiste en que son concesiones que se pagan con más deuda.

4. POLÍTICA · SOCIEDAD

Amnistía, TJUE y frente judicial del procés, en punto de máxima tensión

El independentismo mira a Luxemburgo a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley de amnistía, en un clima de dudas sobre si el fallo servirá para cerrar el frente judicial abierto desde el referéndum de 2017 o, por el contrario, lo prolongará. Junts aprovecha esa presión para endurecer su posición en el Congreso —como se ha visto en la votación del déficit— y en Cataluña crecen las advertencias de que la inestabilidad será permanente si el Gobierno no asume nuevos compromisos específicos con la agenda catalana. El cruce entre justicia europea y negociación política en Madrid vuelve a situar la amnistía como uno de los grandes temas de conversación del día.

5. INTERNACIONAL · POLÍTICA

Fin de la verja de Gibraltar y nuevo encaje con la UE y Reino Unido

La firma en Bruselas del acuerdo entre la UE y Reino Unido que derriba la histórica verja de Gibraltar abre una nueva etapa en las relaciones entre el Peñón y el Campo de Gibraltar. El pacto, definido como la “última pieza del Brexit”, transforma la frontera física en un sistema de controles compartidos y se percibe en España como un hito diplomático con impacto directo en miles de trabajadores transfronterizos. El debate se centra en cómo se articularán los controles de seguridad y aduanas y en el equilibrio entre la soberanía española, las competencias británicas y el marco europeo.

6. DEPORTE · POLÍTICA · REDES

Rajoy, la selección francesa y un lío diplomático en plena fiebre futbolera

Las palabras de Mariano Rajoy sobre la selección francesa, calificadas de racistas por parte de la izquierda política y mediática, han generado un “lío diplomático” que eclipsa la previa del duelo entre España y Francia y la visita de Pedro Sánchez a París. El expresidente acusa al Gobierno de usar la polémica para “distraer la atención”, mientras el Ejecutivo intenta rebajar el tono en un contexto de máxima sensibilidad por los discursos sobre identidad nacional y racismo. Las redes sociales amplifican la crisis, que mezcla deporte, política y reputación internacional en uno de los focos virales del día.

7. SOCIEDAD · METEOROLOGÍA

Ola de calor, avisos rojos y preocupación por la salud pública

España afronta una nueva ola de calor con avisos activados en casi todo el país y niveles rojos en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, mientras varias comunidades encadenan temperaturas extremas y tormentas fuertes. Las autoridades insisten en vigilar de cerca a mayores, menores y personas enfermas, y en extremar precauciones en las horas centrales del día, con especial atención a las actividades al aire libre. Este episodio se suma a un verano marcado por los fenómenos climáticos extremos, que ya condicionan el turismo y reavivan el debate sobre el impacto del cambio climático en la Península.

8. SOCIEDAD · VIOLENCIA DE GÉNERO

Conmoción por el asesinato de Eugenia en Zaragoza y nueva víctima mortal

La sociedad española sigue sacudida por el asesinato de Eugenia, de 49 años, presuntamente a manos de su pareja en Zaragoza, que se convierte en la víctima mortal número 36 por violencia machista en lo que va de año y la 1.331 desde que existen estadísticas oficiales. El caso se suma a otros episodios recientes de violencia extrema y reabre el debate sobre la eficacia de los protocolos de protección y la necesidad de reforzar recursos y coordinación institucional. La cifra acumulada, que crece año tras año, actúa como recordatorio de que la violencia de género sigue siendo una emergencia estructural y no un problema coyuntural.

9. SOCIEDAD · SANIDAD · EMERGENCIAS

Incendio de Los Gallardos: 7.000 hectáreas calcinadas y 13 muertos

El gran incendio de Los Gallardos, en Almería, bajo “control absoluto” tras días de avance, ha dejado 7.000 hectáreas arrasadas y 13 víctimas mortales, entre ellas un español y cinco extranjeros. La magnitud del siniestro, que coincide con la ola de calor y con la advertencia de distintas administraciones sobre el riesgo extremo de incendios, refuerza la sensación de un verano especialmente crítico. El Govern catalán y otras autoridades autonómicas advierten de que “harán caer todo el peso de la ley” sobre quienes provoquen incendios, mientras se abre el debate sobre la prevención, la gestión forestal y la respuesta de los servicios de emergencia en un contexto climático cada vez más adverso.

10. CULTURA · SOCIEDAD

Muertes y homenajes: Josefina Molina y Luis Goytisolo, dos despedidas de peso

El mundo de la cultura vive una doble despedida. Por un lado, la cineasta Josefina Molina, pionera y Goya de Honor en 2012, fallece a los 89 años, dejando una obra clave en la historia del cine español y del compromiso feminista. Por otro, muere a los 91 años el escritor y académico Luis Goytisolo, figura central de la narrativa contemporánea, cuya desaparición ocupa titulares y provoca una cascada de homenajes. La coincidencia de ambas noticias subraya el relevo generacional en las letras y el cine y rescata debates sobre la memoria cultural, el papel de los creadores y el apoyo institucional al sector.