«¡Eres basura!» Dos apuntes de la hemeroteca de Jesús Cintora que le dejan en absoluto ridículo

En el programa 24×7 de Periodista Digital de este 14 de julio nos adentramos en el maravilloso mundo de uno de los hombres -por lamentable- del momento, Jesús Cintora.

Y es que su pasaje escatológico con la tertuliana Marta Gómez Montero da mucho de qué hablar.

Abordamos sus otros ridículos dantescos empezando por el primero:

Y es que este primer episodio documentado sucedió en el programa Las Mañanas de Cuatro allá por 2014. Jesús Cintora había pactado una entrevista con Julio Anguita, el ya desaparecido excoordinador general de Izquierda Unida. El presentador se extendió en la conversación con José Bono, lo que provocó un retraso considerable en la conexión prevista con Anguita.

Cuando finalmente dio paso al político cordobés, este expresó su malestar: «Si me saludan, yo les digo a ustedes buenas tardes y adiós, porque tenía un compromiso que ya llevo cinco minutos faltando a él, y habíamos pactado un tiempo que se ha ido comiendo».

A pesar de la evidente molestia de Anguita, Cintora insistió: «¿Puedo hacer un par de preguntillas o no, señor Anguita?». La respuesta fue contundente: «No, no, es que ya hay que cortar, entiéndame». El presentador volvió a la carga, pero Anguita mantuvo su postura y se despidió.

Lo llamativo del incidente fue la ausencia de disculpas por parte de Cintora ante la evidente falta de respeto al tiempo pactado con su invitado.

El enfrentamiento con Pablo Iglesias en TVE

Un año antes del incidente documentado, en el programa Malas Lenguas de Televisión Española, se produjo otro momento de tensión, esta vez con Pablo Iglesias. Durante el debate, el entonces líder de Podemos cuestionó la gestión del moderador, lo que desencadenó una acalorada discusión.

«Te pido, por favor, respeto a este moderador. Yo reparto la palabra», afirmó Cintora. Iglesias respondió: «Una cosa es el moderador y otra la dictadura. También a un presentador se le puede criticar, porque no sois dioses. Estáis en la televisión pública y un ciudadano os puede criticar».

El intercambio culminó cuando Cintora desestimó las críticas de Iglesias como «tu numerito», a lo que el político replicó: «Es el numerito el que montas tú al decir que te callo, que yo soy aquí el moderador y tú aquí no hablas en mi tertulia».

Un patrón reconocible

Es por todo esto que en el 24×7, con Javier García Isac como invitado, los comentarios llegan por sí solos. «El tipo no solamente no se disculpa, ha sido una falta de respeto acojonante. «¡Es un sinvergüenza poniendo en su sitio a otro sinvergüenza!»