Bestial bronca de Alfonso Serrano (PP) a otro tertuliano progre que se llama Paco: «¡Basura, impresentable!»

La mañana de 14 de julio fue de lo más acalorada en ‘En Boca de Todos’.

Alfonso Serrano, diputado regional en Madrid del PP, se encontró de frente con un señor que se llama Paco y que intenta ser algo así como Sarah Santaolalla pero sin presumir de atributos.

Y la cosa terminó desmadrada:

«Mira, impresentable, yo no he presionado a nadie en mi vida, y si tienes alguna prueba, te vas a algún juzgado, y si no te demando! ¿Eres un sinvergüenza! ¡Basura! ¡Que estás ahí para lo que estás! A mí no me acusas tú de ningún delito…»

Nacho Abad no se enteraba, y el tal Paco le matizó:

«He dicho que la víctima acudió al amparo de personas como Alfonso Serrano y se lo negó»

Y entonces el protagonista:

«¡Que no! ¡Repásate lo que has dicho, bocazas! ¡Yo no quiero saber nada de esta gentuza!»

El origen de la controversia

Como seguramente no entienden nada intentamos explicárselo:

El intercambio comenzó cuando este tal Paco mencionó a Kéné, hermano del futbolista Lamine Yamal, como representante de «la España con la que nos identificamos», en contraposición a «la España de los babosos alcaldes acosadores» y a declaraciones previas de Mariano Rajoy sobre personas negras y nacionalidad francesa.

El argumento central defendía que figuras como el hermano de Lamine Yamal representan mejor los valores españoles que ciertos dirigentes políticos señalados por conductas inapropiadas. «Nosotros somos de Kéné, hermano de Lamine Yamal, españoles y negros. Pero de soslayo, colaba una acusación fea y lamentable a su oponente, lo del alcalde de Móstoles.

Lo peor, que no era la primera vez que el diputado del PP tiene que tragar con este energúmeno en este mismo programa…

Insultos y ruptura del debate

El intercambio degeneró en descalificaciones personales. Términos como «basura», «bocazas» e «impresentable» marcaron el final del debate constructivo. Serrano insistió, molesto: «No quiero saber nada de ti. A mí no me acusas tú de ningún delito. No tengo necesidad de aguantar esto».

Nacho Abad intentó mediar preguntando por la naturaleza específica de las acusaciones, pero la situación ya había escapado al control. Pero Serrano concluyó con elegancia estableciendo una comparación: «Yo he debatido con Ramón Espinar acaloradamente muchas veces. Hay un mínimo de respeto. Y no nos acusamos».