¡El gobierno criminal se niega a aceptar la sentencia contra el hermano delincuente!

Han tomado la directa.

Los nueve años de inhabilitación al hermanísimo de Pedro Sánchez, o sea, a David Sánchez, no les parecen nada bien.

Y entonces, allá va la sincronizada. Y los palanganeros, a coro con ellos. Que si es que la Justicia esto, que si la persecución lo otro, y ya tienen para vivir unos cuantos meses del tirón. Porque les van a seguir saliendo condenas a los socialistas mangantes y sus amigos.

¿Pero cómo podían si quiera llegar a pensar que un puesto creado ad hoc para alguien tan notorio como el hermano del Presidente no iba a trascender? ¿Pero cómo podían los del caso Mascarillas pensar que nadie se iba a enterar de lo que estaban haciendo y, es más, de cómo lo celebraban en las alcobas por las noches?

En fin, repasamos todo esto y más en ‘La Retaguardia’ de este 15 de julio.