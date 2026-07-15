Mariano Rajoy arrasa en redes después de irritar a la izquierda: España celebra su victoria con los mejores memes del expresidente

Los mejores memes de Mariano Rajoy tras el triunfo de España en semifinales

Mientras la Roja saborea el triunfo ante Francia en las semifinales del Mundial, Mariano Rajoy se ha convertido en el gran protagonista de las redes sociales. El expresidente, que días atrás había encendido la polémica con su afilada columna en ‘El Debate’, es ahora objeto de una ola de memes, aplausos y celebraciones que recorren España de punta a punta.

En su texto previo al partido, Rajoy destacó el nivel de los franceses pero remató con sorna: “una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses”. La izquierda española y buena parte de la clase política gala saltaron como un resorte. Pedro Sánchez llegó a decir que Rajoy “avergonzaba al país”, ministros franceses hablaron de “racismo intolerable” y la embajada de Francia tuvo que recordar que sus jugadores son, efectivamente, franceses. La habitual tormenta de indignación progresista.

Pero llegó el pitido final. España ganó. Los galos volvieron a casa sin corona y las redes explotaron… a favor de Rajoy.

Memes con puro y camiseta roja

Las imágenes del expresidente con un puro en la boca y la camiseta de la Selección se han viralizado por decenas de miles. Un Rajoy relajado, con esa media sonrisa gallega, mirando a Mbappé o celebrando con Lamine Yamal de fondo. “Rajoy lo vio venir”, “El puro de la victoria”, “Francia sin franceses y sin semifinales” o “Rajoy 1 – Progres 0” son algunos de los lemas que acompañan las publicaciones.

Usuarios de todo signo político, pero especialmente los que defienden el sentido común y el amor sin complejos por España, han convertido al exmandatario en trending topic. Mientras algunos intentan mantener la narrativa de la “polémica racista”, la realidad del marcador ha silenciado muchas voces y ha llenado de humor las pantallas.

🔴 Ahora mismo Mariano Rajoy: pic.twitter.com/XvF1KOllIa — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) July 14, 2026

Rajoy no solo predijo el nivel… ¡predijo el resultado también! Gracias por calentar el ambiente, por cabrear a Macron y hacer que la victoria supiera aún más dulce. Ahora Francia puede volver a quejarse en francés… o en los 17 idiomas de su selección. 🤣🇪🇸 pic.twitter.com/DY3HDxAjS2 — Jhoncrack.🇪🇸 (@Jhoncrack_4) July 14, 2026

Gracias San Rajoy sin ti no lo hubiésemos logrado 🙏🏻🇪🇸 #MundialRTVE pic.twitter.com/5xFakfB4Af — Usuario de X (@usuari0dx) July 14, 2026

En el PSOE han entrado en una dinámica donde ya todo les sale mal. Tras la victoria de España de hoy lo de Rajoy se les ha vuelto en contra como un boomerang! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/pGVuKfEtM3 — David Ceeme 🤽🏻‍♂️ (@davidceeme_) July 14, 2026