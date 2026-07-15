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Mariano Rajoy arrasa en redes después de irritar a la izquierda: España celebra su victoria con los mejores memes del expresidente

España gana y las redes explotan… a favor del expresidente

Los mejores memes de Mariano Rajoy tras el triunfo de España en semifinales
Los mejores memes de Mariano Rajoy tras el triunfo de España en semifinales
Archivado en: Mariano Rajoy | Periodismo

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Rajoy contraataca a los progres woke en medio de la polémica futbolera: "Hay que tener buen humor"

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Mientras la Roja saborea el triunfo ante Francia en las semifinales del Mundial, Mariano Rajoy se ha convertido en el gran protagonista de las redes sociales. El expresidente, que días atrás había encendido la polémica con su afilada columna en ‘El Debate’, es ahora objeto de una ola de memes, aplausos y celebraciones que recorren España de punta a punta.

En su texto previo al partido, Rajoy destacó el nivel de los franceses pero remató con sorna: “una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses”. La izquierda española y buena parte de la clase política gala saltaron como un resorte. Pedro Sánchez llegó a decir que Rajoy “avergonzaba al país”, ministros franceses hablaron de “racismo intolerable” y la embajada de Francia tuvo que recordar que sus jugadores son, efectivamente, franceses. La habitual tormenta de indignación progresista.

Pero llegó el pitido final. España ganó. Los galos volvieron a casa sin corona y las redes explotaron… a favor de Rajoy.

Memes con puro y camiseta roja

Las imágenes del expresidente con un puro en la boca y la camiseta de la Selección se han viralizado por decenas de miles. Un Rajoy relajado, con esa media sonrisa gallega, mirando a Mbappé o celebrando con Lamine Yamal de fondo. “Rajoy lo vio venir”, “El puro de la victoria”, “Francia sin franceses y sin semifinales” o “Rajoy 1 – Progres 0” son algunos de los lemas que acompañan las publicaciones.

Usuarios de todo signo político, pero especialmente los que defienden el sentido común y el amor sin complejos por España, han convertido al exmandatario en trending topic. Mientras algunos intentan mantener la narrativa de la “polémica racista”, la realidad del marcador ha silenciado muchas voces y ha llenado de humor las pantallas.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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