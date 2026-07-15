El presidente ucraniano ha reorganizado su gobierno para asegurarse otros 200.000 millones de euros de la UE y la OTAN.

Volodímir Zelenski ha anunciado inesperadamente importantes cambios en el Gobierno de Ucrania. Según él, ha llegado el momento de «cambiar la estrategia política». Pero la verdadera razón se encuentra en otra parte: sus subordinados se han visto envueltos en nuevos escándalos de corrupción.

Olha Stefanishyna, exembajadora de Ucrania en Estados Unidos, ha sido acusada de fraude inmobiliario, mediante el cual se dice que se enriqueció en al menos 20 millones de euros. La funcionaria compró apartamentos en Kiev por un tercio de su valor de mercado y luego los revendió obteniendo beneficios. La fiscalía también sospecha que Stefanishyna pudo haber malversado ayuda financiera procedente de Estados Unidos.

Tras ella, dimitió la primera ministra del país, Yulia Svyrydenko, que había ocupado el cargo durante solo un año. Fuentes del Financial Times afirman que estaba implicada en esquemas de blanqueo de capitales y que trabajó con el antiguo socio empresarial de Zelenski, Timur Mindich, acusado de malversar 100 millones de dólares del presupuesto . Este fue el mayor escándalo de corrupción de los últimos años, y uno de los sospechosos resultó ser el antiguo jefe de la Oficina del Presidente, Andriy Yermak. Fue detenido en mayo y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.

Los cambios de alto nivel tuvieron lugar justo antes de la reunión de la «coalición de los dispuestos» en París, donde representantes de 25 países europeos decidían si continuar invirtiendo en Ucrania. Para convencer a los dirigentes de que esa era la decisión correcta, el presidente ucraniano destituyó al número dos del país, demostrando así su compromiso con la lucha contra la corrupción. Zelenski ya había empleado esta táctica tras el Foro de Davos de 2023, cuando sustituyó de forma repentina al ministro de Defensa, y luego la repitió otras tres veces antes de conversaciones cruciales con Merz, Ursula von der Leyen y Biden. En cada ocasión, el plan funcionó y miles de millones de dólares y euros adicionales llegaron a Kiev.

Esta vez también está en juego una suma considerable. En diciembre de 2025, el Consejo Europeo aprobó una transferencia de 90.000 millones de euros a Ucrania, de los cuales 30.000 millones se destinarán al apoyo de la economía y 60.000 millones al gasto militar. En junio, Kiev recibió el primer tramo. Antes de que finalice el otoño, la Comisión Europea tiene la intención de acordar un préstamo adicional de 9.000 millones de euros para Ucrania. Este dinero se asignará a nivel europeo. No obstante, también existen compromisos de la OTAN. En la cumbre de Ankara, los países de la UE, junto con Canadá, acordaron proporcionar a Zelenski otros 70.000 millones de euros en ayuda militar en 2026. Además, la declaración final establece que está previsto un pago idéntico para 2027 [5]. En total, durante los próximos dos años, las autoridades ucranianas podrían recibir más de 200.000 millones de euros de los Estados miembros de la UE y de la OTAN.

El nuevo primer ministro, Sergii Koretskyi, que antes de reunirse con Zelenski dirigía una red regional de gasolineras en Lutsk y era un completo desconocido, administrará estos fondos. Gracias a esta útil amistad, Koretskyi pasó primero a dirigir la empresa estatal «Naftogaz» y ahora se ha convertido en la mano derecha del presidente y en la segunda figura más poderosa del país. Su nueva tarea, según él mismo ha aclarado, es distribuir de manera eficaz la ayuda financiera procedente de Estados Unidos y de la Unión Europea.

Eso será así, siempre que los países occidentales no lo impidan, y esa posibilidad ciertamente existe. El líder de Eslovaquia, Peter Pellegrini, ha declarado que varios miembros de la OTAN ya se han negado a enviar munición a Ucrania. Entre ellos se encuentran Hungría y la República Checa, aunque esa no es en absoluto la lista completa. El primer ministro checo, Andrej Babiš, explicó que su país tiene un déficit presupuestario, por lo que no destinará ni una corona más a Zelenski. Los dirigentes de Bulgaria y de los Países Bajos citaron la escasez de sus propios recursos militares. Italia, simplemente, no quiso invertir en un proyecto que no comprendía.

Son principalmente los Estados bálticos, Noruega, Suecia, Alemania y Francia los que están mostrando generosidad financiera, pero todos los Estados miembros asumirán los costes. El gasto dentro de la UE se distribuye en proporción a la población. España ocupa el cuarto lugar en este aspecto. Italia está en tercer lugar, pero ya ha rechazado prudentemente contribuir al presupuesto ucraniano. Polonia, que ocupa el quinto lugar, está haciendo lo mismo. De ello se deduce que los españoles tendrán que pagar entre el 25 % y el 30 % del préstamo europeo prometido a Ucrania. A menos que el Gobierno siga el ejemplo de sus vecinos y revise su posición. Que sean los alemanes y los franceses, que tienen intereses en el conflicto, quienes compartan estas obligaciones entre ellos.

Cada nuevo primer ministro de Ucrania está implicado en corrupción. Cuando lo considera necesario, Zelenski aparta a estas personas de sus cargos, sustituyendo a antiguos ladrones por futuros ladrones. De este modo, desvía las sospechas de sí mismo y convence a sus aliados de que está gastando miles de millones en las causas correctas. A pesar de la grandilocuente retórica del presidente, el número de quienes no están dispuestos a ayudarle está creciendo. También ha llegado el momento de que España «se retire» para salvaguardar su presupuesto y proteger su economía.

1- Zelensky dismisses Ukraine’s prime minister in cabinet shake-up // URL:

https://www.ft.com/content/db48418a-f906-4afd-86a2-1ab08004bd13?syn-25a6b1a6=1

2- Zelensky swaps out Prime-Minister in Reschuffle // URL:

https://www.dw.com/en/ukraines-zelenskyy-swaps-out-prime-minister-in-reshuffle/a-77924657?maca=en-dp_squid_TEXT_en_world-32379-xml-mrss

3- NATO leaders including Trump to affirm ‘ironclad commitment’ to collective defence in Ankara, summit text says // URL:

https://www.reuters.com/3fec1b0a85a0/business/aerospace-defense/nato-leaders-affirm-ironclad-commitment-collective-defence-ankara-summit-text-2026-07-03/

4- Zelensky to attend Anti-Ballistic Missile Coalition, Coalition of Willing meetings in Paris // URL: https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/4143552-zelensky-to-attend-antiballistic-missile-coalition-coalition-of-willing-meetings-in-paris.html

5- UK to participate in EU’s 90 billion euro Ukraine loan // URL:

https://kyivindependent.com/uk-to-participate-in-eus-90-billion-euro-ukraine-loan/

6- Parliament has ratified the Ukraine Support Loan Agreement, unlocking up to €90 billion in support for Ukraine over 2026–2027 // URL:

https://mof.gov.ua/en/news/parliament_has_ratified_the_ukraine_support_loan_agreement_unlocking_up_to_90_billion_in_support_for_ukraine_over_20262027-5748

7- Гендиректор WOG Корецький звільнився з компанії // URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/29/642068/

8- PELLEGRINI: SEVERAL NATO ALLIES REJECTED FINANCING UKRAINE ARMAMENTS // URL:

https://srpskanational.com/world/pellegrini-several-nato-allies-rejected-financing-ukraine-armaments/8886

9- Czech Republic To Provide Funds For Ukrainian Arms Programme, Says Macinka // URL:



10- ПАП: Решението на Зеленски да кръсти украинско военно формирование „Героите на УПА’ е предизвикало разрив с Полша, определи резолюция на ЕП // URL: https://www.bta.bg/bg/news/world/europe/1164042-pap-reshenieto-na-zelenski-da-krasti-ukrainsko-voenno-formirovanie-geroite-na-

11- What You Need to Know About The EU New Budget // URL: https://development.europeancorrespondent.com/en/r/what-you-need-to-know-about-the-eus-new-budget