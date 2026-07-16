Alejandro Entrambasaguas, el periodista que destapó el pufo del hermanísimo, tenía razón: así predijo el futuro de David Sánchez hace un mes

El periodista de investigación Alejandro Entrambasaguas, jefe de Investigación de El Debate, ha visto cómo sus exclusivas sobre el caso del hermano de Pedro Sánchez se han visto refrendadas por la justicia.

La Audiencia Provincial de Badajoz condenó este lunes 14 de julio de 2026 a David Sánchez Pérez-Castejón a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, en un caso que también afectó al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, condenado a 18 años de inhabilitación.

Hace justo un mes, en una entrevista con Periodista Digital, Entrambasaguas se mostró tajante sobre el desenlace que se avecinaba:

“Lo tengo claro, el hermano de Sánchez y Gallardo van a ser condenados. Las pruebas que hay son muy contundentes, la Guardia Civil hizo un trabajo fantástico. El hermano de Sánchez está sentado en el banquillo por la investigación que hicimos. La juez Biedma ha sido objeto de ataques y del plan de la cloaca del PSOE también. Gallardo creó la plaza y Sánchez era secretario general del PSOE y en los correos de la UCO queda todo acreditado. Se les fue de las manos”.

Sus palabras, pronunciadas cuando el juicio aún estaba reciente, se han cumplido prácticamente al pie de la letra. La sentencia considera probado que se creó a medida un puesto en la Diputación de Badajoz para David Sánchez, que cobraba alrededor de 3.500 euros mensuales sin desempeñar realmente las funciones, todo ello con la colaboración de altos cargos socialistas.

Recapitulación de las principales publicaciones de Entrambasaguas

Alejandro Entrambasaguas destapó el caso a través de una serie de reportajes en El Debate que fueron clave para que el asunto llegara a los tribunales.

Entre sus investigaciones más relevantes destacan:

Homologación exprés del título ruso : Reveló cómo David Sánchez homologó en solo 6 días un título obtenido en Rusia, cuando el procedimiento habitual tarda varios meses.

: Reveló cómo David Sánchez homologó en solo 6 días un título obtenido en Rusia, cuando el procedimiento habitual tarda varios meses. Creación a medida de la plaza : Demostró que la Diputación, bajo el mando de Miguel Ángel Gallardo, modificó los requisitos del puesto justo antes de publicarlos para que encajaran perfectamente con el perfil de David Sánchez, en un momento en el que este era secretario general del PSOE de Badajoz.

: Demostró que la Diputación, bajo el mando de Miguel Ángel Gallardo, modificó los requisitos del puesto justo antes de publicarlos para que encajaran perfectamente con el perfil de David Sánchez, en un momento en el que este era secretario general del PSOE de Badajoz. Correos internos del PSOE : Publicó correos en los que funcionarios y cargos socialistas se referían al beneficiario como “el hermanísimo”, dejando constancia de que el puesto estaba reservado para él.

: Publicó correos en los que funcionarios y cargos socialistas se referían al beneficiario como “el hermanísimo”, dejando constancia de que el puesto estaba reservado para él. Falta de actividad real: Acreditó que David Sánchez apenas aparecía por su lugar de trabajo y que, pese a ello, percibió más de 340.000 euros en total de dinero público.

Sus reportajes, junto a la investigación de la Guardia Civil y la instrucción de la juez Beatriz Biedma, quien también sufrió presiones y ataques, fueron decisivos para que el caso llegara a juicio y culminara en condena.

La condena del hermanísimo vuelve a poner el foco en las prácticas de colocación de familiares y allegados en puestos públicos, un asunto que Entrambasaguas ha seguido con rigor desde el principio, a pesar de las dificultades y presiones que rodearon la instrucción judicial.