Burger King sacrifica a El Xokas para apagar la polémica: así fue la rápida ruptura con uno de sus mayores reclamos

Hace apenas unas semanas, Burger King presumía de haber reunido a algunos de los mayores creadores de contenido de España en una de sus campañas más ambiciosas de los últimos años. Entre ellos destacaba El Xokas, probablemente el streamer con mayor capacidad para movilizar a millones de seguidores y generar conversación en internet.

Sin embargo, la historia ha terminado antes de lo previsto.

La multinacional ha anunciado la retirada inmediata del menú personalizado del creador gallego después de las últimas polémicas protagonizadas por el streamer. Una decisión que, más allá del caso concreto, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que cada vez aparece con más frecuencia: ¿están las grandes marcas demasiado condicionadas por la presión de las redes sociales?

Un comunicado pensado para proteger la imagen de Burger King

El mensaje difundido por la compañía es breve, pero cuidadosamente construido.

«Hemos decidido cancelar la colaboración con este creador de contenido de nuestra campaña. Queremos dejar claro que sus declaraciones no representan en ningún caso los valores que defendemos como marca y pedimos disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos. La campaña seguirá adelante con los otros tres creadores de contenido participantes.»

Resulta llamativo que Burger King no explique cuáles son exactamente esas declaraciones ni por qué considera que justifican romper una colaboración comercial que acababa de lanzar. El comunicado tampoco entra a valorar el contexto de las palabras del streamer ni menciona si existió algún intento de reconducir la situación antes de adoptar una decisión tan drástica.

En cambio, el texto parece diseñado para enviar un mensaje claro a la opinión pública: la prioridad de la empresa es proteger su imagen, incluso si eso implica prescindir de uno de los rostros principales de la campaña.

De estrella de la campaña a desaparecer en cuestión de horas

La rapidez con la que se ha producido la retirada sorprende incluso en un momento en el que las crisis digitales evolucionan a gran velocidad.

El Xokas era uno de los principales reclamos de la promoción Grand King. Su comunidad, una de las más numerosas del panorama hispanohablante, garantizaba millones de impactos y una enorme visibilidad para la marca.

Sin embargo, bastaron unas horas de críticas en redes para que Burger King decidiera eliminar por completo su menú.

La decisión puede entenderse desde el punto de vista empresarial, pero también transmite un mensaje incómodo para el sector de los creadores de contenido: una campaña multimillonaria puede quedar en suspenso en cuanto la conversación pública cambia de dirección.

¿Una reacción proporcionada?

Las declaraciones de El Xokas generaron una fuerte polémica y numerosas críticas, algo que el propio streamer ya ha vivido en otras ocasiones debido a su estilo directo y provocador.

Pero también es cierto que parte de su éxito se ha construido precisamente sobre esa personalidad sin filtros, conocida por quienes le siguen desde hace años y que nunca ha sido un secreto para las marcas que deciden asociarse con él.

Por ello, algunos usuarios han cuestionado si Burger King realmente desconocía el perfil del creador o si simplemente ha optado por desmarcarse cuando la presión pública empezó a afectar a su imagen.

No son pocos quienes consideran que las empresas buscan el enorme alcance de figuras como El Xokas cuando todo funciona, pero se apresuran a romper la relación en cuanto aparece la primera gran controversia.

El debate sobre la cultura de la cancelación vuelve a escena

Más allá del caso concreto, la retirada del menú vuelve a abrir un debate recurrente: el equilibrio entre la responsabilidad corporativa y la llamada cultura de la cancelación.

Las marcas tienen derecho a elegir con quién colaboran y a proteger su reputación. Pero también es cierto que, en ocasiones, las decisiones parecen responder más al ruido generado en redes sociales que a un análisis pausado de los hechos.

En el caso de El Xokas, Burger King no ha explicado por qué considera que la ruptura era la única opción posible ni si valoró otras alternativas, como mantener la colaboración tras una aclaración pública del streamer.

La empresa ha preferido cortar por lo sano.

Una campaña que pierde a uno de sus principales protagonistas

La promoción continuará con el resto de creadores de contenido, pero difícilmente tendrá el mismo impacto que cuando fue presentada.

El Xokas no era un participante cualquiera. Era uno de los nombres con mayor capacidad para atraer público y generar conversación, precisamente el objetivo que perseguía Burger King al apostar por el marketing de influencers.

Paradójicamente, esa misma capacidad para monopolizar la conversación ha terminado convirtiéndose en el motivo por el que la marca ha decidido prescindir de él.

Y el caso deja una reflexión de fondo: en la era de las redes sociales, las empresas buscan perfiles capaces de generar millones de interacciones, pero cada vez parecen menos dispuestas a asumir el coste de la controversia cuando esas mismas interacciones dejan de ser positivas.