El periodista Jorge Calabrés ha estallado de indignación tras conocer los datos de la última encuesta del CIS, que dirige José Félix Tezanos. En una intervención en el programa Horizonte, ha reflexionado sobre el último barómetro difundido por el ente público.

El subdirector de El Español ha señalado con contundencia que existe una clara manipulación de los resultados y que se trata de dinero de todos los españoles. Subraya que habría que emprender acciones legales porque considera que esto constituye una malversación. La reacción se produce a raíz de un titular de El Mundo que refleja cómo el CIS otorga al PSOE una ventaja de casi ocho puntos sobre el PP en el mes de la condena de quien era la mano derecha de Pedro Sánchez, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Destaca que los datos del CIS, sin la llamada «cocina», muestran resultados significativamente diferentes. Aunque la muestra del organismo sigue siendo la más grande de todas las encuestas españolas, el problema radica en la manipulación que se realiza con el dinero que pagan todos los contribuyentes.

Esta práctica no se limita únicamente a las encuestas del CIS. El Partido Socialista está aplicando estos métodos de manipulación en todas las instituciones que controla, lo que ha dejado de ser una cuestión que pueda tomarse a la ligera.

La situación ha llegado a un punto crítico en el que se reclaman acciones legales contra la gestión del CIS bajo la dirección de Tezanos. Los críticos califican esta actuación como una malversación clara de fondos públicos, destinados originalmente a ofrecer información objetiva y transparente a la ciudadanía.