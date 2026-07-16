'LA RETAGUARDIA'

¡Vergüenza y asco! ¡El TJUE abre la puerta de España a Puigdemont!

Archivado en: Gobierno | Justicia | Periodismo

Es un escándalo y una vergüenza. Pero ya se esperaba.

Los magistrados de Luxemburgo respaldan el grueso de la ley de Amnistía y la avala en su mayor parte.

Es una sentencia sin efectos directos en Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, cuya inclusión en la amnistía depende el Constitucional en el próximo otoño.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado este jueves 16 de julio que no se opone a la Ley de Amnistía española. La justicia europea no ve malversación de fondos europeos ni delitos de terrorismo en los actos que marcaron el procés independentista, y de este modo allana el camino de vuelta del expresident Carles Puigdemont a Cataluña.

Analizamos todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’, de la mano del diputado Carlos García Adanero y del economista Julián Salcedo.

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