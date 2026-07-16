Juan José Mateos (Guardia Civil) desvela a Alfonso Rojo toda la verdad de la UCO y el ataque de las cloacas

Juan José Mateos San José (Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1972) es un guardia civil retirado, escritor y divulgador especializado en la historia de la Guardia Civil y la lucha contra el terrorismo de ETA.

Ingresó en el Cuerpo en 1995 y desarrolló su carrera en unidades como Seguridad Ciudadana, el Grupo de Acción Rápida (GAR), Tráfico y la Policía Judicial, donde trabajó en investigaciones de delincuencia organizada y criminalística. A los pocos días de iniciar su servicio fue víctima de un atentado de ETA, del que sufrió secuelas permanentes.

Tras su retirada del servicio activo, ha centrado su labor en preservar la memoria de las víctimas del terrorismo y difundir el trabajo de las unidades de élite de la Guardia Civil mediante conferencias y publicaciones. Es autor de obras como Pikoletos. La derrota de ETA y la élite de la Guardia Civil, Inocentes. Las otras víctimas de ETA, Estrecho. La frontera salvaje del narco español.

Hoy se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo para presentar UCO. La historia desconocida, obra dedicada a la trayectoria de la Unidad Central Operativa, fundamental para destapar escándalos de corrupción. Además, analiza la actualidad de la Benemérita, institución que se encuentra en la diana del Gobierno de Pedro Sánchez, y cuya cúpula política está siendo señalada por participar en operaciones políticas contra rivales políticos del marido de Begoña.

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