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FALLECE A LOS 89 AÑOS EL CAMPEÓN DE EUROPA

Paco Porras se derrumba al conocer el fallecimiento de José Legrá y abandona el plató

"Era un hombre de una humildad increíble"

Paco Porras se derrumba al conocer el fallecimiento de José Legrá y abandona el plató
Paco Porras lamentándose. Periodista Digital
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José Legrá, el puma que puso al boxeo español en el mapa

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Nos sorprendió la noticia en ‘La Burbuja’ de Periodista Digital en el directo. El mítico boxeador José Legrá, había fallecido.

Y fue un plato difícil de digerir.

En la mesa de Josué Cárdenas, Paco Porras lo conocía y se dijo amigo suyo. La noticia afectó y mucho al tertuliano, que finalmente tuvo que abandonar el plató.

«Era un hombre extraordinario, de una humildad increíble».

 

 

Campeón dentro y fuera del ring

Legra se consagró como campeón de Europa de boxeo en 1967, convirtiéndose en una figura mítica del deporte. Cubano de origen, fue acogido durante el franquismo y desarrolló un profundo amor por España que mantuvo hasta sus últimos días.

El boxeador residía en una residencia de Madrid, donde pasó sus últimos años. Según relata Porras, mantuvo una estrecha relación con José María García, quien le apoyó económicamente durante mucho tiempo.

Recuerdos de un hombre sencillo

Una de las anécdotas más emotivas compartidas en el programa revela la sencillez del púgil. Durante una cena hace tres años, Legra solo pidió «dos bobos fritos con patatas y un zumito de granada», el mismo plato que su madre le preparaba. «Mi mamá era macumbera», recordaba con cariño el boxeador.

Además de su carrera deportiva, José Legra participó en el mundo del cine, protagonizando la película «Cuadrilátero», donde interpretaba a un boxeador.

Un legado imborrable

Porras destacó la importancia de revisar la entrevista que le realizó Jesús Quintero: «Es una de las piezas más especiales que yo he visto. Es una cosa preciosa». Este testimonio audiovisual quedará como parte del legado cultural del deportista.

El programa cerró con un emotivo homenaje: «José Legra, para ti este programa. Con esta emoción y este pésame, una oración por el alma de este hombre, cubano, pero español, sin duda alguna».

El mundo del boxeo español pierde a uno de sus grandes referentes, un hombre que supo combinar el talento deportivo con una humildad que todos los que le conocieron recuerdan con admiración y cariño.

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