Ramón Espinar estalla cargado de furia contra su examigo Pablo Iglesias: «Pedazo de mierda»

Ramón Espinar ha desatado un enfado repentino y absolutamente desatado que no esperábamos.

Lo hizo en su perfil de la red social X y contra de su antiguo aliado, el fundador del partido al que perteneció, Pablo Iglesias.

Es absolutamente cierto que hace ya muchos años que Espinar no guardaba ningún tipo de respeto reverencial al que fuera su jefe, seguramente con una buena mochila de disputa a su espalda. De hecho, la salida del partido del que por entonces era senador y diputado regional en Madrid, ya fue fortuita.

En esta ocasión, el exdirigente de Podemos acusa al exlíder de utilizar a su padre como ejemplo de “dar asco” en un texto reciente que, asegura, ha llegado a sus manos.

Espinar recuerda que ambos fueron compañeros y amigos, y destaca que su progenitor atraviesa una fase avanzada de una enfermedad degenerativa terminal.

El mensaje subraya el error de haber confiado en alguien capaz de semejante comportamiento. Espinar añade en una réplica que Iglesias señala hechos de los que él no es responsable y apunta a un hombre que, por su estado de salud, no puede defenderse. El tono refleja una ruptura profunda entre quienes compartieron años de militancia y cargos en la formación morada.

Ese par de mensajes no tienen desperdicio:

Me llega un artículo de Pablo Iglesias usando como ejemplo de “dar asco” a mi padre. Para haber sido compañeros y amigos y saber que él está en fase avanzada de una enfermedad degenerativa terminal, no está mal. Qué error habernos puesto en manos de semejante pedazo de mierda. — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) July 15, 2026

Es la hostia porque me señala siendo obvio que no soy responsable de actos que no he cometido. Señala a un señor que tiene una enfermedad bien jodida y la cabeza perdida, que no va a poder defenderse. Y lo sabe. Y lo hace en un texto en el que derrocha culpa por desclasado. — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) July 15, 2026

El contexto de la ruptura

La crítica llega en un momento en el que ambos nombres siguen apareciendo en debates públicos sobre la evolución de la izquierda española. Espinar, que abandonó la primera línea política hace años, mantiene presencia en redes y tertulias. Iglesias, por su parte, continúa publicando análisis y opiniones que generan reacciones inmediatas entre sus antiguos círculos.

Las palabras elegidas por Espinar dejan clara la intensidad del desencuentro. No se trata de un reproche político habitual, sino de una acusación personal que involucra la salud de un familiar. El exsenador madrileño insiste en que el artículo ignora la vulnerabilidad de la persona mencionada y busca generar impacto a costa de ella.

Reacciones en redes

Las respuestas al tuit de Espinar muestran apoyo mayoritario entre sus seguidores, que lamentan el uso de datos familiares en debates públicos. Algunos usuarios recuerdan la trayectoria compartida de ambos políticos y expresan sorpresa por el nivel de la confrontación. Otros destacan que el lenguaje empleado evidencia una herida aún abierta desde la salida de Espinar de Podemos.

El episodio añade un nuevo capítulo a la lista de tensiones internas que han marcado la historia reciente de la formación. Lo que comenzó como una amistad política termina con acusaciones cruzadas que trascienden lo ideológico y rozan lo personal.

La enfermedad degenerativa terminal del padre de Espinar impide cualquier réplica directa, un detalle que el propio exdirigente subraya como especialmente grave. En un tono ligero, cabe recordar que las redes sociales siguen siendo el escenario preferido para estos choques entre antiguos aliados, donde cada publicación puede amplificar tensiones latentes en cuestión de minutos.