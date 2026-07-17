Las 10 tendencias virales en X este 17 de julio en España: el ‘delincuente’ Quequé, el streamer Xokas, la Guardia Civil y el Mundial

Un calamar ha conquistado España. O casi.

El hashtag #AsaltoSplatoon amanece este 17 de julio como la tendencia más sólida de X, prueba de que en verano cualquier meme de videojuegos puede desbancar a la política. Aunque la política, como siempre, aprieta por detrás.

La red social es hoy un menú variado. Entrantes de comida rápida, con Burger King y McDonald’s enzarzados en la eterna comparación que los usuarios reavivan cada pocas semanas, ya sea por una promoción o por una ocurrencia viral. De plato principal, el streamer Xokas, que vuelve a ser comidilla de la comunidad hispanohablante, y el payaso Quequé, que se cuela entre lo más comentado del día.

Pero julio no da tregua a la actualidad seria. El TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se encarama a las tendencias por resoluciones que afectan de lleno a España. Y con él, los sospechosos habituales: Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sigue generando conversación por sus asuntos judiciales; Puigdemont reaparece, fiel a su cita con la polémica; y la Guardia Civil y la Audiencia de Madrid completan el bloque de tribunales y sumarios que tanto rédito dan a la red. De fondo, la Ley de Amnistía, que no se apea del debate, y hasta ecos internacionales con las Malvinas y el presidente argentino Javier Milei.

El deporte pone la guinda. Morata y el Real Betis asoman entre los temas futboleros, con el hashtag del Mundial de RTVE avivando la conversación. Y para la noche, el plato fuerte: La Velada del Año VI, el evento de boxeo de Ibai Llanos que un año más promete reventar audiencias y convertir X en un estadio virtual.

Todo ello en un día señalado en el calendario: la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, que también deja su huella en la red con felicitaciones y procesiones desde media España. Salamanca, Almaraz o Lozoyuela aportan la nota local a un escaparate donde conviven, sin despeinarse, una virgen, un calamar de Nintendo y un combate de boxeo.

El top 10 del día, tendencia a tendencia

Para quien prefiera el marcador completo, así queda la clasificación de lo más comentado en X en España este 17 de julio:

#AsaltoSplatoon. El fenómeno más consistente de la jornada. Un evento viral del videojuego de Nintendo que ha inundado la red de calamares, tinta y memes. Burger King / McDonald’s. Las dos cadenas de comida rápida, frente a frente una vez más. Promociones, comparaciones y bromas alimentan una rivalidad que nunca pasa de moda. Xokas. El streamer gallego vuelve a estar en boca de todos. Cada declaración suya es gasolina para la conversación digital. TJUE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se cuela en tendencias por resoluciones judiciales con impacto directo en la política española. Quequé. El humorista de La Vida Moderna genera conversación y arrastra a su legión de seguidores a comentar sus últimas ocurrencias. #Mañaneros16J. La televisión matutina moviliza a su audiencia digital, que comenta en directo cada tertulia y cada titular. Begoña Gómez. La esposa de Pedro Sánchez sigue instalada en la actualidad judicial y política, y la red no le quita el ojo de encima. Puigdemont. El prófugo de Waterloo, cita recurrente en las tendencias españolas. Cualquier movimiento suyo enciende el debate sobre la amnistía. Guardia Civil / Audiencia de Madrid. Casos judiciales y operaciones policiales completan el bloque de tribunales que tanto interés despierta. #LaVeladaDelAñoVI. El evento de boxeo de Ibai Llanos comparte protagonismo con la Virgen del Carmen, en un empate insólito entre el show y la tradición.

Fuera del podio, pero con presencia notable, aparecen la Ley de Amnistía, las Malvinas y Javier Milei en el terreno político; Morata, el Real Betis y el Mundial de RTVE en el deportivo; y Salamanca, Almaraz y Lozoyuela en el apartado local.

Así es X un 17 de julio: caótica, imprevisible y absolutamente española.