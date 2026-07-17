Las 10 tendencias virales en X este 17 de julio en España: el ‘delincuente’ Quequé, el streamer Xokas, la Guardia Civil y el Mundial

Un calamar ha conquistado España. O casi.
El hashtag #AsaltoSplatoon amanece este 17 de julio como la tendencia más sólida de X, prueba de que en verano cualquier meme de videojuegos puede desbancar a la política. Aunque la política, como siempre, aprieta por detrás.
La red social es hoy un menú variado. Entrantes de comida rápida, con Burger King y McDonald’s enzarzados en la eterna comparación que los usuarios reavivan cada pocas semanas, ya sea por una promoción o por una ocurrencia viral. De plato principal, el streamer Xokas, que vuelve a ser comidilla de la comunidad hispanohablante, y el payaso Quequé, que se cuela entre lo más comentado del día.
Pero julio no da tregua a la actualidad seria. El TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se encarama a las tendencias por resoluciones que afectan de lleno a España. Y con él, los sospechosos habituales: Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sigue generando conversación por sus asuntos judiciales; Puigdemont reaparece, fiel a su cita con la polémica; y la Guardia Civil y la Audiencia de Madrid completan el bloque de tribunales y sumarios que tanto rédito dan a la red. De fondo, la Ley de Amnistía, que no se apea del debate, y hasta ecos internacionales con las Malvinas y el presidente argentino Javier Milei.
El deporte pone la guinda. Morata y el Real Betis asoman entre los temas futboleros, con el hashtag del Mundial de RTVE avivando la conversación. Y para la noche, el plato fuerte: La Velada del Año VI, el evento de boxeo de Ibai Llanos que un año más promete reventar audiencias y convertir X en un estadio virtual.
Todo ello en un día señalado en el calendario: la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, que también deja su huella en la red con felicitaciones y procesiones desde media España. Salamanca, Almaraz o Lozoyuela aportan la nota local a un escaparate donde conviven, sin despeinarse, una virgen, un calamar de Nintendo y un combate de boxeo.
El top 10 del día, tendencia a tendencia
Para quien prefiera el marcador completo, así queda la clasificación de lo más comentado en X en España este 17 de julio:
- #AsaltoSplatoon. El fenómeno más consistente de la jornada. Un evento viral del videojuego de Nintendo que ha inundado la red de calamares, tinta y memes.
- Burger King / McDonald’s. Las dos cadenas de comida rápida, frente a frente una vez más. Promociones, comparaciones y bromas alimentan una rivalidad que nunca pasa de moda.
- Xokas. El streamer gallego vuelve a estar en boca de todos. Cada declaración suya es gasolina para la conversación digital.
- TJUE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se cuela en tendencias por resoluciones judiciales con impacto directo en la política española.
- Quequé. El humorista de La Vida Moderna genera conversación y arrastra a su legión de seguidores a comentar sus últimas ocurrencias.
- #Mañaneros16J. La televisión matutina moviliza a su audiencia digital, que comenta en directo cada tertulia y cada titular.
- Begoña Gómez. La esposa de Pedro Sánchez sigue instalada en la actualidad judicial y política, y la red no le quita el ojo de encima.
- Puigdemont. El prófugo de Waterloo, cita recurrente en las tendencias españolas. Cualquier movimiento suyo enciende el debate sobre la amnistía.
- Guardia Civil / Audiencia de Madrid. Casos judiciales y operaciones policiales completan el bloque de tribunales que tanto interés despierta.
- #LaVeladaDelAñoVI. El evento de boxeo de Ibai Llanos comparte protagonismo con la Virgen del Carmen, en un empate insólito entre el show y la tradición.
Fuera del podio, pero con presencia notable, aparecen la Ley de Amnistía, las Malvinas y Javier Milei en el terreno político; Morata, el Real Betis y el Mundial de RTVE en el deportivo; y Salamanca, Almaraz y Lozoyuela en el apartado local.
Así es X un 17 de julio: caótica, imprevisible y absolutamente española.