¡Escándalo! ¡Puigdemont y Sánchez ganan y España pierde!

Han pasado 24 horas desde la decisión del TJUE de lavarse las manos con respecto de la miserable amnistía de Pedro Sánchez a los independentistas.

Y obviamente, la decisión reside en que el socialista número 1 y el cobarde fugado a Bélgica ganan, y los españoles, una vez más, pierden.

Lo abordamos con el abogado de cabecera de Periodista Digital, Juan Manuel Cepeda, que sabe bien de lo que habla, en un fin de fiesta y cierre de temporada de ‘La Retaguardia’, que Dios mediante volverá a ponerse enfrente de sus pantallas el próximo día 1 de septiembre, para analizar un curso político que se presenta absolutamente tremendo.