Las 10 claves de la bronca política y periodística en España este 18 de julio de 2026

1. POLÍTICA · TRIBUNALES

La amnistía y el regreso de Puigdemont vuelven al centro del día

La reunión de JxCat tras la sentencia del TJUE que avala la ley de amnistía sitúa otra vez el foco en Carles Puigdemont y en el encaje político de su regreso, una cuestión que domina la conversación desde ayer y que hoy sigue alimentando el choque entre partidos. La lectura judicial y la reacción de los actores independentistas reactivan una bronca que combina estrategia parlamentaria, presión mediática y el debate sobre el margen real del Gobierno para gestionar ese escenario. www.infobae.com: temas del día de EFE España sobre la agenda política

2. DEPORTES · POLÍTICA

La final del Mundial convierte hoy a Sánchez y Feijóo en protagonistas

La final entre España y Argentina concentra la atención nacional y arrastra a dirigentes y partidos a una escena muy visible, con Pedro Sánchez en Nueva York y Alberto Núñez Feijóo siguiendo el partido desde Madrid, según la agenda difundida por EFE. La cita no es solo deportiva: también ordena titulares, declaraciones y gestos políticos en una mañana marcada por la expectación, las lecturas simbólicas y el deseo de capitalizar una eventual victoria. www.infobae.com: agenda del día con la final del Mundial

3. TRIBUNALES · POLÍTICA

La presión judicial sobre el entorno de Sánchez alimenta la bronca

La información sobre nuevos frentes judiciales ligados al PSOE, a Begoña Gómez y al hermano del presidente mantiene la tensión política en máximos y sigue copando el debate en medios de orientación muy distinta. Hoy la conversación se sostiene en filtraciones, imputaciones, informes de la UCO y lecturas partidistas, con un relato de desgaste que la oposición explota y que el Gobierno intenta desactivar. www.economiadigital.es: avance judicial y político del caso PSOE

4. INCENDIOS · SOCIEDAD

Los incendios de Orés y La Mierla vuelven a disparar la alarma

Los fuegos que siguen activos en Aragón y Castilla-La Mancha sostienen una de las grandes preocupaciones del día, con desalojos, cortes y trabajo contrarreloj de los equipos de extinción. La conversación se ha intensificado porque la prensa de hoy insiste en que hay incendios aún descontrolados y en que la campaña de este verano ya supera ampliamente la de 2025 en hectáreas arrasadas. www.eldebate.com: seguimiento de los incendios activos en España

5. SOCIEDAD · TIEMPO

El calor extremo empuja avisos y cambia planes en media España

La activación de avisos por calor intenso en varias provincias andaluzas marca la jornada y explica parte del tono informativo del día, con recomendaciones de la EMA y un mensaje claro sobre el riesgo asociado a las temperaturas altas. El episodio térmico se convierte en tendencia porque afecta a movilidad, ocio y salud pública en un sábado de alta exposición exterior. www.abc.es: avisos por calor intenso en Andalucía

6. ECONOMÍA · TECNOLOGÍA

La CNMV empieza a usar inteligencia artificial para revisar cotizadas

La noticia de que la CNMV incorpora inteligencia artificial a la supervisión de la información financiera coloca a la regulación económica en la conversación del día. El tema gana tracción porque une innovación, control de mercado y vigilancia sobre las empresas cotizadas, en un contexto en el que cualquier cambio en la supervisión bursátil atrae atención inmediata. www.economiadigital.es: la CNMV y el uso de IA en la supervisión

7. POLÍTICA · JUSTICIA

Bruselas reprende a España por corrupción y presión a jueces

La referencia al informe europeo sobre Estado de derecho suma combustible a la bronca institucional, porque coloca bajo el foco la relación entre Gobierno, jueces y corrupción. En paralelo a la discusión interna, la crítica de Bruselas funciona hoy como munición política y como argumento para quienes sostienen que la crisis de confianza en las instituciones ya es un asunto europeo, no solo español. www.elespanol.com: reacción política al informe europeo sobre Estado de derecho

8. POLÍTICA · PARTIDOS

Feijóo mueve fichas mientras Vox pierde a Ortega Smith

La renovación de candidatos del PP y la salida de Ortega Smith del grupo de Vox en el Congreso aportan dos señales de reorganización política en plena tensión preelectoral y mediática. Ambos movimientos sostienen el interés porque muestran ajuste interno, cálculo territorial y una pugna por el relato de fuerza en la derecha española. www.theobjective.com: cambios y tensiones en la derecha española

9. SOCIEDAD · MIGRACIÓN

Ceuta y la frontera marítima reavivan el debate migratorio

La información sobre la frontera marítima de Ceuta y el riesgo de efecto llamada vuelve a poner la migración en la agenda, con la Guardia Civil alertando de nuevas llegadas y de la presión operativa sobre el dispositivo. El asunto es tendencia porque combina seguridad, gestión fronteriza y choque institucional en un momento de alta sensibilidad pública. www.elespanol.com: la frontera marítima de Ceuta y el riesgo de efecto llamada

10. DEPORTES · MEDIOS

La final del Mundial se mezcla con polémicas arbitrales y ruido informativo

La cobertura deportiva se ha encendido con la designación arbitral, las críticas cruzadas y la sobreexposición mediática de la final, que hoy tapa parte de la agenda ordinaria. La combinación de nervios competitivos, polémica previa y mensajes de apoyo o burla desde medios y actores internacionales convierte el partido en un foco de conversación mucho más amplio que el fútbol. www.eldebate.com: la polémica arbitral en la previa de la final