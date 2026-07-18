Los 10 trending topics en X este 18 de julio en España: Messi, Milei, Puigdemont, Guardia Civil y la tentacular corrupción del PSOE

España se despierta con fútbol, política y escándalos a pleno volumen.

Mientras el país entero palpita la final del Mundial 2026, la actualidad política vuelve a demostrar que aquí el drama nunca descansa. Estos son los temas que hoy dominan la conversación en X:

Top 10 Trending Topics en España (18 julio 2026)

No les gustan los jueces, tampoco les gustan los jurados. No les gusta la justicia.

Quieren trincar y que nadie les diga nada https://t.co/jyCMulWGy0

— ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) July 17, 2026