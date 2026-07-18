  • ESP
    España América
Periodismo

TENDENCIAS VIRALES DEL DÍA

Los 10 trending topics en X este 18 de julio en España: Messi, Milei, Puigdemont, Guardia Civil y la tentacular corrupción del PSOE

El sábado arranca con picos de actividad en torno a eventos deportivos, lanzamientos de juegos y debates políticos que mueven miles de interacciones en tiempo real.

Los 10 trending topics en X este 18 de julio en España: Messi, Milei, Puigdemont, Guardia Civil y la tentacular corrupción del PSOE
Tendencias virales en X. PD
Archivado en: Periodismo

Más información

Capdevila se queda sin final: Estados Unidos le cierra la puerta en el último momento

Capdevila se queda sin final: Estados Unidos le cierra la puerta en el último momento

Casi todas las IA pronostican a España como ganadora

Casi todas las IA pronostican a España como ganadora

España se despierta con fútbol, política y escándalos a pleno volumen.

Mientras el país entero palpita la final del Mundial 2026, la actualidad política vuelve a demostrar que aquí el drama nunca descansa. Estos son los temas que hoy dominan la conversación en X:

Top 10 Trending Topics en España (18 julio 2026)

  1. Messi — El eterno capitán argentino, a sus 39 años, busca cerrar su carrera por todo lo alto con un último Mundial. Las redes se llenan de memes, homenajes y nostalgia pura.
  2. Final Mundial 2026 / España vs ArgentinaLa madre de todas las finales. Yamal contra Messi, cara a cara. La Roja llega invicta frente a una Albiceleste que no se rinde. España entera vive en modo fiebre futbolera.
  3. Milei — El presidente argentino sigue generando reacciones —para bien y para mal— cada vez que abre la boca, y más aún en plena antesala de la gran final.
  4. Puigdemont — El expresident y sus movimientos continúan siendo combustible puro para el debate independentista y las respuestas, siempre tensas, desde el Gobierno.
  5. Guardia Civil — Protagonista de operativos, noticias y debates sobre seguridad que no dejan de generar hilos interminables y opiniones enfrentadas.
  6. Cerdán — El nombre del momento en los escándalos de corrupción que salpican al PSOE. Las filtraciones y reacciones no dan tregua.
  7. Corrupción PSOE / Tentáculos del PSOE — El gran tema político del día: operaciones, contratos y acusaciones que muchos ya definen como «la trama que nunca termina».
  8. Xokas — El streamer vuelve a estar en el centro de la polémica, mezclando fútbol, comentarios polémicos y la expectación por la final del domingo.
  9. Julián — Posiblemente Julián Álvarez u otra figura del momento entre el fútbol y la actualidad. Un nombre que arde en las conversaciones deportivas.
  10. Gil Marín / Atlético — Temas del fútbol madrileño y traspasos que siguen generando debate, incluso en plena fiebre mundialista.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CONSOLAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Consolas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]