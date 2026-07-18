Los 10 trending topics en X este 18 de julio en España: Messi, Milei, Puigdemont, Guardia Civil y la tentacular corrupción del PSOE

España se despierta con fútbol, política y escándalos a pleno volumen.
Mientras el país entero palpita la final del Mundial 2026, la actualidad política vuelve a demostrar que aquí el drama nunca descansa. Estos son los temas que hoy dominan la conversación en X:
Top 10 Trending Topics en España (18 julio 2026)
- Messi — El eterno capitán argentino, a sus 39 años, busca cerrar su carrera por todo lo alto con un último Mundial. Las redes se llenan de memes, homenajes y nostalgia pura.
- Final Mundial 2026 / España vs Argentina — La madre de todas las finales. Yamal contra Messi, cara a cara. La Roja llega invicta frente a una Albiceleste que no se rinde. España entera vive en modo fiebre futbolera.
- Milei — El presidente argentino sigue generando reacciones —para bien y para mal— cada vez que abre la boca, y más aún en plena antesala de la gran final.
- Puigdemont — El expresident y sus movimientos continúan siendo combustible puro para el debate independentista y las respuestas, siempre tensas, desde el Gobierno.
- Guardia Civil — Protagonista de operativos, noticias y debates sobre seguridad que no dejan de generar hilos interminables y opiniones enfrentadas.
- Cerdán — El nombre del momento en los escándalos de corrupción que salpican al PSOE. Las filtraciones y reacciones no dan tregua.
- Corrupción PSOE / Tentáculos del PSOE — El gran tema político del día: operaciones, contratos y acusaciones que muchos ya definen como «la trama que nunca termina».
- Xokas — El streamer vuelve a estar en el centro de la polémica, mezclando fútbol, comentarios polémicos y la expectación por la final del domingo.
- Julián — Posiblemente Julián Álvarez u otra figura del momento entre el fútbol y la actualidad. Un nombre que arde en las conversaciones deportivas.
- Gil Marín / Atlético — Temas del fútbol madrileño y traspasos que siguen generando debate, incluso en plena fiebre mundialista.
No les gustan los jueces, tampoco les gustan los jurados. No les gusta la justicia.
Quieren trincar y que nadie les diga nada https://t.co/jyCMulWGy0
— ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) July 17, 2026