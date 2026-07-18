Un vídeo revela que Fonsi Loaiza, bastante ‘perjudicado’, provocó la pelea en la que salió mal parado

El dije que le sacudieron por ‘rojo‘ y en las redes sociales proclaman que fue ‘por borracho, insultador, faltón y chulito’.

Ya veremos, pero los vídeos no engañan.

El periodista y escritor Fonsi Loaiza se ha visto envuelto en una fuerte polémica tras denunciar públicamente haber sido víctima de una agresión.

El incidente, ocurrido en las calles de Cádiz, y aún sin una versión oficial completa por parte de las autoridades, ha generado un intenso debate en redes sociales y medios digitales.

Loaiza afirmó en sus perfiles que fue atacado de forma violenta, lo que provocó una rápida oleada de reacciones, tanto de apoyo como de crítica.

Sin embargo, en las últimas horas han comenzado a circular vídeos del momento previo al altercado que muestran una secuencia diferente a la inicialmente denunciada.

En dichas imágenes, cuya autenticidad no ha sido verificada de manera independiente por todas las partes, se observa una discusión acalorada entre Loaiza y varios jóvenes.

Algunos usuarios interpretan que el periodista habría participado activamente en la confrontación verbal y física antes de que se produjera la pelea, mientras que otros consideran que los fragmentos difundidos no reflejan el contexto completo de lo sucedido.

Resulta que nadie pegó a @FonsiLoaiza por sus ideas políticas, cobró porque iba increpando a todo el mundo con insultos y empujones tal y como se ve en el vídeo que han facilitado los chavales que fueron víctimas de su borrachera. Si bebes, no conduzcas Fonsi. pic.twitter.com/HDrOFfpfd6 — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) July 18, 2026

Fuentes cercanas al entorno del incidente aseguran que varias personas intentaron rebajar la tensión antes de que la situación derivara en un enfrentamiento.

No obstante, hasta el momento no existe un relato unificado ni confirmación oficial que esclarezca con precisión cómo se desarrollaron los hechos.

El caso continúa generando reacciones polarizadas, especialmente en redes sociales, donde se discute tanto el comportamiento de los implicados como el uso de fragmentos de vídeo fuera de contexto.

Se espera que en los próximos días puedan conocerse más detalles que ayuden a clarificar lo ocurrido.

Por ahora, el episodio pone de manifiesto la rapidez con la que se difunden versiones parciales de los hechos y la dificultad de reconstruir con exactitud situaciones complejas a partir de contenidos virales.

La versión de Fonsi

Fonsi Loaiza denunció que sufrió unabrutal agresión este viernes en San Fernando (Cádiz), un ataque que, según su propio relato, tuvo una motivación ideológica. El periodista asegura que perdió el conocimiento tras ser golpeado por varios individuos que, momentos antes, le increparon con gritos de “rojo, subcampeón”, una expresión que interpreta como un insulto político.

Desde el hospital, donde fue atendido de urgencia por lesiones en el rostro —incluyendo golpes en el ojo, los labios y la nariz—, Loaiza explicó que la conmoción le impide recordar con claridad todos los detalles de lo ocurrido. De hecho, debido a las heridas en la mandíbula, solo pudo comunicarse por escrito.

En su mensaje público, el escritor vinculó directamente la agresión con el clima de hostilidad que, según denuncia, lleva tiempo sufriendo. Afirmó que durante meses ha recibido amenazas en redes sociales por parte de perfiles asociados a la extrema derecha, y considera que este episodio supone un salto de esa violencia del entorno digital al físico.

Si es tal como lo cuenta @FonsiLoaiza, que unos individuos, sin venir a cuento fueron a por él dejándole la cara así, me parece una auténtica vergüenza. No comparto las ideas de Fonsi, pero por ello, no voy a apoyar que alguien lo intente matar.

¡VIOLENCIA NUNCA! Que te… pic.twitter.com/wM9zkMNwYb — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) July 17, 2026

Lejos de mostrarse intimidado, Loaiza reivindicó su postura política y su actividad pública: “No me vais a callar”, escribió, señalando a quienes, en su opinión, utilizan “el terror y el odio”. También aprovechó para agradecer la atención sanitaria recibida y defender el sistema público de salud, afirmando que “lo público nos salva la vida”.

Tras conocerse la agresión, diversas figuras políticas, como Ione Belarra, trasladaron su apoyo al periodista, reforzando la lectura de que se trata de un ataque con trasfondo ideológico, tal y como sostiene el propio Loaiza.