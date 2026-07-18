Rosell: Sánchez, la corrupción y el espejo incómodo de Puigdemont

En el artículo que Paco Rosell publica en El Debate el 17 de julio de 2026, titulado Sánchez busca autoamnistiarse de la corrupción como Puigdemont, plantea desde el comienzo una tesis provocadora: la maniobra de Pedro Sánchez para protegerse ante los escándalos de corrupción guarda un paralelismo inquietante con la estrategia de evasión jurídica y política de Carles Puigdemont. Rosell articula su análisis como un recorrido a través de los casos que acechan a la Moncloa, así como la estructura legal diseñada para contenerlos, con la amnistía como eje central y la erosión de las instituciones como telón de fondo.

El texto se desarrolla en un registro decididamente político, casi en forma de crónica parlamentaria, pero con un tono de advertencia propio de quien detecta en la acumulación de episodios —desde la amnistía del procés hasta las indagaciones sobre el entorno del presidente— algo más que un simple catálogo de escándalos. El autor no se limita a relatar los hechos; los interconecta y los presenta en un orden lógico, aunque también los analiza bajo un enfoque que revela una estrategia de poder coherente.

La tesis central: la amnistía como escudo

Rosell inicia su columna estableciendo una conexión directa entre la figura del presidente y el exmandatario catalán, lo que hace desde un ángulo de intención política. Uno de los párrafos clave destaca: «Pedro Sánchez ha descubierto en la amnistía no solo la fórmula para mantener su mayoría parlamentaria, sino también el paraguas bajo el cual protegerse de las investigaciones que acechan a su círculo más cercano.» Esta idea se convierte en el hilo conductor de todo el artículo: la amnistía, presentada como un instrumento para el “reencuentro”, es reinterpretada como un mecanismo de autoprotección.

El paralelismo con Puigdemont no se restringe a una mera comparación retórica. Rosell introduce una frase crucial: «Al igual que Puigdemont buscó en Waterloo una coartada de persecución política para evadir sus responsabilidades, Sánchez intenta ahora envolver en grandes discursos su necesidad de esquivar el desgaste que implican las causas de corrupción.» De este modo, el presidente aparece reflejado en el espejo del líder fugado: ambos recurren a un relato de legitimidad democrática superior para desactivar las consecuencias penales o políticas.

Entre las reflexiones que Rosell resalta, se articulan tres movimientos simultáneos del Gobierno:

La utilización de la ley de amnistía como eje de negociación con el independentismo.

como eje de negociación con el independentismo. La descalificación sistemática de los organismos de control que investigan posibles irregularidades.

La construcción de un relato sobre “guerra judicial” contra la izquierda y sus aliados.

En este contexto, la amnistía deja de ser un acontecimiento aislado, convirtiéndose en una parte fundamental de una estrategia que deteriora los contrapesos institucionales.

Corrupción, relato y ataque a las instituciones

Uno de los segmentos más incisivos del texto se centra en cómo el Gobierno reacciona ante las investigaciones. Rosell anota: «Cada nueva acción judicial se presenta desde la Moncloa como un ataque político, como si los jueces fueran actores de la oposición y no garantes del Estado de derecho.» Esta frase sitúa la columna en la contienda abierta entre poder ejecutivo y poder judicial, teniendo la corrupción como escenario de conflicto.

El artículo une esta actitud a la creación de un relato que entrelaza la defensa de la “voluntad popular” con la denuncia de supuestos sabotajes procedentes de las cloacas. Rosell detalla cómo el presidente y su círculo enmarcan los casos que afectan al Gobierno:

Reinterpretan las investigaciones como parte de una “guerra sucia”.

Acusan a los tribunales de ser partícipes en un intento de desestabilización.

Recurren a mensajes sobre “democracia plena” para cuestionar decisiones judiciales incómodas.

En este marco, el autor subraya que la amnistía es vendida como una “solución histórica”, mientras que también opera como un precedente que trivializa la línea entre la responsabilidad penal y la estrategia política.

Sánchez, Puigdemont y el precedente peligroso

El núcleo comparativo del artículo surge cuando Rosell establece un nexo entre el caso de Puigdemont y la situación de Sánchez. En un párrafo muy revelador observa: «La lección que Puigdemont ha brindado a Sánchez es que, en la España actual, deslegitimar el sistema y acusarlo de persecución puede ser más efectivo que asumir responsabilidades ante la ley.» La experiencia catalana se transforma, a juicio del columnista, en un manual práctico sobre la supervivencia en el ámbito político.

Rosell juega con esta idea para advertir sobre un efecto dominó: la lógica de la amnistía del procés, aceptada y promovida por el propio Sánchez, podría dar pie a utilizar el mismo discurso frente a otras responsabilidades, incluidas las asociadas a la corrupción. Así, el autor entrelaza elementos que van más allá del caso específico, delineando un panorama en el que:

Se normaliza la adaptación de las normas a las necesidades de los aliados parlamentarios.

Se socava la credibilidad de los magistrados al ser considerados actores partidistas.

Se genera la percepción de que el poder político puede reescribir las normas a su antojo.

Esta interpretación otorga al artículo un matiz de alerta institucional, que trasciende lo meramente partidista.

Últimos compases y advertencia final

Al finalizar la columna, Rosell intensifica su diagnóstico hasta casi convertirse en una advertencia constitucional. En uno de los fragmentos más duros sostiene: «Si la amnistía se transforma en la coartada de los poderosos para esquivar sus responsabilidades, la democracia se convierte en un simple decorado donde las reglas son papel mojado.» Aquí, el enfoque ya no es solo sobre Sánchez o Puigdemont, sino sobre la salud misma del sistema.

En esta parte, se puede percibir cómo el autor entrelaza, con cierta cadencia, los elementos narrativos: casos de corrupción, manipulaciones legislativas, ataques a la justicia y pactos con el independentismo, todos orbitando en torno a una preocupación común: la degradación institucional. El texto concluye conectando esta inquietud con la responsabilidad de los ciudadanos, pero lo hace sin caer en la consigna explícita, dejando más bien una reflexión que sugiere una duda: ¿qué queda de las normas cuando quienes las redactan deciden que ya no les obligan?

La sensación que emana de la columna es la de un país en el que el presidente observa a Puigdemont no solo como un socio, sino como un referente, y donde el juego político se despliega cada vez más en el territorio incierto que separa la ley del relato. Una frontera en la que, según Rosell, España corre el riesgo de acostumbrarse a vivir demasiado cerca del abismo.