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Las 10 tendencias virales en España este domingo 19 de julio de 2026: ‘baboso’ Loaiza, temible Messi e imprevisible Milei

El domingo 19 de julio arranca con conversaciones activas en X sobre incidentes mediáticos, entretenimiento y temas de actualidad que explotaron en las últimas horas.

Las 10 tendencias virales en España este domingo 19 de julio de 2026: 'baboso' Loaiza, temible Messi e imprevisible Milei
Los 10 trending topics en X este 19 de julio en España PD
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1. ACTUALIDAD · MEDIOS

Fonsi Loaiza en el foco por denuncia de agresión

El periodista Fonsi Loaiza, a quien rompieron los morros en un altercado de discoteca, cuando iba borracho y caliente, concentra la atención en X desde anoche tras denunciar una agresión en redes y medios locales. La conversación estalló con posts que cuestionan el contexto del incidente y generan debate sobre libertad de expresión. Usuarios comparten detalles y reacciones en tiempo real esta mañana dominical.

2. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN

#TCMSFinal cierra la temporada con récord de menciones

El hashtag #TCMSFinal domina las tendencias desde el sábado por la noche tras la emisión del final de un popular programa televisivo. Los espectadores reaccionan en masa con memes, análisis y spoilers que mantienen la conversación activa hasta la madrugada del domingo.

3. DEPORTES · FÚTBOL

Argentina y Messi generan expectación global

Argentina aparece entre los temas más comentados por menciones a Messi y posibles noticias deportivas que circularon anoche. Los fans debaten alineaciones y resultados recientes en hilos que se mantienen virales esta mañana.

4. SOCIEDAD · SALUDOS

#FelizSábado se prolonga en la conversación matutina

Aunque es domingo, #FelizSábado sigue trending por los saludos residuales del sábado por la noche que se mezclan con mensajes dominicales. La etiqueta acumula interacciones desde ayer y refleja el uso habitual de redes para conectar.

5. CINE · CULTURA

Nolan revive el interés por sus películas

Nolan aparece en las listas tras menciones a estrenos o homenajes cinematográficos que circularon anoche. Los cinéfilos comparten clips y teorías que impulsan el tema desde la tarde del sábado.

6. SEGURIDAD · POLÍTICA

Guardia Civil y TJUE centran el debate institucional

Guardia Civil y TJUE ganan relevancia por publicaciones sobre resoluciones judiciales y operativos que se viralizaron en las últimas 24 horas. El cruce de opiniones políticas mantiene ambos temas activos desde ayer.

7. GASTRONOMÍA · MARCAS

Burger King impulsa campañas virales

Burger King entra en tendencia por promociones y reacciones de usuarios a anuncios recientes que se compartieron anoche. Los memes y opiniones sobre productos mantienen la marca en las listas matutinas.

8. EFEMÉRIDES · HISTORIA

#18deJulio recuerda el aniversario con posts conmemorativos

#18deJulio y variantes como #18julio explotaron ayer por la efeméride del 18 de julio y siguen activas esta mañana con reflexiones históricas y debates. Los usuarios comparten hilos y recuerdos en tiempo real.

9. INTERNACIONAL · POLÍTICA

Milei y Puigdemont generan cruces de opiniones

Milei y Puigdemont figuran en las tendencias por menciones a declaraciones o noticias que circularon anoche. La conversación política internacional se reactiva con opiniones cruzadas esta madrugada.

10. DEPORTES · FÚTBOL

Inglaterra y otros equipos en el radar veraniego

Inglaterra aparece por menciones deportivas residuales y rumores de fichajes que se comentaron ayer. Los aficionados mantienen el tema vivo con pronósticos para la temporada que viene.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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