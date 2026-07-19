Las 10 tendencias virales en España este domingo 19 de julio de 2026: ‘baboso’ Loaiza, temible Messi e imprevisible Milei

1. ACTUALIDAD · MEDIOS
Fonsi Loaiza en el foco por denuncia de agresión
El periodista Fonsi Loaiza, a quien rompieron los morros en un altercado de discoteca, cuando iba borracho y caliente, concentra la atención en X desde anoche tras denunciar una agresión en redes y medios locales. La conversación estalló con posts que cuestionan el contexto del incidente y generan debate sobre libertad de expresión. Usuarios comparten detalles y reacciones en tiempo real esta mañana dominical.
“Los instigadores tienen nombres y apellidos” pero vemos a Fonsi borracho como una cuba e insultando a todo el mundo + se cae del pedo que lleva, se parte la nariz contra el bordillo y luego se victimiza echando la culpa al fascismo jajajjajaa https://t.co/PiCUd8WTTY pic.twitter.com/WdvLekOk4X
— Alberto Pugilato (@Albertopugilat) July 18, 2026
2. ENTRETENIMIENTO · TELEVISIÓN
#TCMSFinal cierra la temporada con récord de menciones
El hashtag #TCMSFinal domina las tendencias desde el sábado por la noche tras la emisión del final de un popular programa televisivo. Los espectadores reaccionan en masa con memes, análisis y spoilers que mantienen la conversación activa hasta la madrugada del domingo.
‼️💥 "El mayor robo de 'Tu cara me suena'": Indignación masiva por la expulsión de Cristina Castaño en la final
👉 El bajo puesto de la actriz en #TCMSFinal, pese a su aplaudida actuación, causa la incredulidad de los espectadores https://t.co/ou9O1BBEKH
— El Televisero (@eltelevisero) July 17, 2026
3. DEPORTES · FÚTBOL
Argentina y Messi generan expectación global
Argentina aparece entre los temas más comentados por menciones a Messi y posibles noticias deportivas que circularon anoche. Los fans debaten alineaciones y resultados recientes en hilos que se mantienen virales esta mañana.
FIFantino y su Princesa Messi se vuelven la Burla del Mundo… pic.twitter.com/jZ9TcSjgEw
— La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 17, 2026
4. SOCIEDAD · SALUDOS
#FelizSábado se prolonga en la conversación matutina
Aunque es domingo, #FelizSábado sigue trending por los saludos residuales del sábado por la noche que se mezclan con mensajes dominicales. La etiqueta acumula interacciones desde ayer y refleja el uso habitual de redes para conectar.
5. CINE · CULTURA
Nolan revive el interés por sus películas
Nolan aparece en las listas tras menciones a estrenos o homenajes cinematográficos que circularon anoche. Los cinéfilos comparten clips y teorías que impulsan el tema desde la tarde del sábado.
6. SEGURIDAD · POLÍTICA
Guardia Civil y TJUE centran el debate institucional
Guardia Civil y TJUE ganan relevancia por publicaciones sobre resoluciones judiciales y operativos que se viralizaron en las últimas 24 horas. El cruce de opiniones políticas mantiene ambos temas activos desde ayer.
7. GASTRONOMÍA · MARCAS
Burger King impulsa campañas virales
Burger King entra en tendencia por promociones y reacciones de usuarios a anuncios recientes que se compartieron anoche. Los memes y opiniones sobre productos mantienen la marca en las listas matutinas.
8. EFEMÉRIDES · HISTORIA
#18deJulio recuerda el aniversario con posts conmemorativos
#18deJulio y variantes como #18julio explotaron ayer por la efeméride del 18 de julio y siguen activas esta mañana con reflexiones históricas y debates. Los usuarios comparten hilos y recuerdos en tiempo real.
9. INTERNACIONAL · POLÍTICA
Milei y Puigdemont generan cruces de opiniones
Milei y Puigdemont figuran en las tendencias por menciones a declaraciones o noticias que circularon anoche. La conversación política internacional se reactiva con opiniones cruzadas esta madrugada.
10. DEPORTES · FÚTBOL
Inglaterra y otros equipos en el radar veraniego
Inglaterra aparece por menciones deportivas residuales y rumores de fichajes que se comentaron ayer. Los aficionados mantienen el tema vivo con pronósticos para la temporada que viene.