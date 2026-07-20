¡La canción del verano llega a Nueva York! Españoles gritan ‘Pedro Sánchez, hijo de…’ durante el Informativo de Antena 3

La fiesta por el título mundial de la selección española de fútbol ha traspasado fronteras y ha llenado de rojigualdas emblemáticos rincones del planeta.

Sin embargo, en Times Square, una de las conexiones en directo del Telediario matinal de ‘Antena 3’ se vio interrumpida por un grupo de aficionados que, tras corear “campeones”, comenzaron a gritar consignas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El corresponsal José Ángel Abad se encontraba en el corazón de Nueva York narrando el ambiente festivo que aún se vivía en la ciudad estadounidense tras la victoria de España ante Argentina en la gran final. “Todavía siguen de fiesta algunos”, comentaba Abad mientras a su espalda un nutrido grupo de españoles celebraba sin descanso.

Del ‘Viva España’ a ‘Pedro Sánchez, hijo de puta’

El periodista destacaba que los hinchas habían convertido la icónica plaza en “una verdadera plaza española”, a pesar de que la mayoría de los presentes eran argentinos. En un primer momento, los aficionados respondieron con entusiasmo a las preguntas del reportero. “Esto es una locura, agradecidos con Dios, con España, ¡Viva España!”, exclamaba uno de los jóvenes ataviado con la camiseta de La Roja.

Sin embargo, cuando el equipo de Antena 3 intentaba continuar con la conexión, el cántico cambió radicalmente. Del “campeones, campeones” se pasó al ya conocido “Pedro Sánchez, hijo de puta”, una consigna que se repitió con fuerza y durante varios segundos.

Abad trató de sortear la situación, apartando a un hincha que intentaba colocarse delante de la cámara, mientras el informativo seguía emitiéndose en directo.

Desde el plató, los presentadores habían preparado una amplia cobertura de la jornada, conectando con diferentes puntos calientes: el pueblo natal de Lamine Yamal, el aeropuerto de Barajas donde se esperaba a la expedición y la Plaza de Cibeles, ya preparada para la gran fiesta de recepción.

Este incidente refleja cómo la euforia colectiva por el éxito deportivo se entremezcla en ocasiones con el malestar político existente en la sociedad española.

Mientras miles de aficionados celebran el hito histórico de la selección, en Nueva York quedó patente que los españoles no pasan por alto la situación del Gobierno de Pedro Sánchez.