'TIEMPO DE HABLAR'

El coronel Camacho, contundente: «Peor enemigo de España que Marruecos es Pedro Sánchez»

Archivado en: Periodismo

Diego Camacho López-Escobar es un coronel de Infantería del Ejército Español (en retiro) y una de las figuras más reconocidas en el ámbito de la inteligencia militar de la Transición española. Tras graduarse en la Academia General Militar y formar parte de unidades de operaciones especiales, ingresó en el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID, actual CNI). Durante su etapa en el servicio secreto, desempeñó labores operativas y de análisis en un periodo de profunda transformación política y social para España.

A lo largo de su carrera en inteligencia, Camacho ocupó destinos de alta responsabilidad tanto en el ámbito nacional como en el internacional, destacando su participación en misiones diplomáticas y de seguridad en lugares como Guinea Ecuatorial y el Norte de África. Es especialmente recordado por su firme postura en defensa de la institucionalidad democrática y por sus testimonios y análisis sobre episodios críticos de la historia reciente de España, como los acontecimientos en torno al intento de golpe de Estado del 23-F.

Tras finalizar su servicio activo en las Fuerzas Armadas, ha desarrollado una prolífica trayectoria como escritor, conferenciante y analista político. Colaborador habitual en diversos medios de comunicación, revistas especializadas y programas de debate, el coronel Camacho ha publicado obras sobre geopolítica, inteligencia y la historia contemporánea de España, caracterizándose por un estilo directo y crítico en la divulgación de temas de seguridad nacional y política internacional.

Este 20 de julio de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para pasar revista a la actualidad política del momento.

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