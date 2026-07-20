España gana a Argentina y Sarah Santaolalla exhibe su ‘obsesión’ enfermiza con Trump: “Joderos”

En una noche de gloria deportiva para España, que se proclamó campeona del mundo al vencer a Argentina por 1-0 en la final del Mundial 2026, millones de españoles vivieron una jornada de puro orgullo nacional. El gol de Ferran coronó un merecido triunfo de La Roja, que demostró superioridad en el campo frente a una Argentina combativa pero superada. Sin embargo, mientras el país festejaba con cánticos, banderas y emoción contenida, la activista política Sarah Santaolalla decidió convertir la victoria en un escaparate de su particular cruzada personal.

Santaolalla, conocida por su presencia en medios y su militancia ideológica, no tardó en politizar el evento de manera grosera y predecible. Horas antes del pitido final, publicó una imagen manipulada o collage donde aparecían Donald Trump, Javier Milei y Benjamin Netanyahu bajo el epígrafe de “energúmenos”, acompañada del mensaje: “Hoy ganaremos a estos tres energúmenos. ¡Vamos, España!”. El tono era claro: vincular un partido de fútbol con sus enemigos políticos favoritos, reduciendo el deporte a una guerra cultural.

Insultos y polarización

Tras el triunfo español, su obsesión no hizo más que agravarse. Publicó una foto de Donald Trump en el estadio con un lacónico y vulgar “Joderos”. El insulto directo, sin matices ni elegancia, destilaba un resentimiento que poco tiene que ver con el fútbol y mucho con una fijación patológica. En otra publicación, mostró a Borja Iglesias junto a Trump con el comentario “Borja Iglesias representando a todo un país”, en un intento evidente de empañar la imagen de los jugadores o del evento por su mera cercanía al expresidente estadounidense. Y remató con un explícito “Fuck Trump, Fuck trampas”, equiparando al líder político con trampas o engaños, en una escalada de descalificaciones que roza lo obsesivo-compulsivo.

Este comportamiento no es nuevo en Santaolalla, pero resulta especialmente lamentable en un contexto de unidad nacional. Mientras España, con su selección y aficionados, demostraba clase, garra y fair play, una supuesta analista política optó por el insulto barato y la polarización.

Borja Iglesias representando a todo un país. pic.twitter.com/125QNGMK6V — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) July 19, 2026

Fuck Trump, Fuck trampas — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) July 19, 2026